Thí điểm tổ chức giao thông mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tác dụng

Sau thời gian thử nghiệm, mô hình làn đường đảo chiều linh hoạt trên đường Cộng Hòa và phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phát huy tác dụng, giúp giảm áp lực đáng kể ở khu vực có mật độ giao thông cao.

Nội dung trên được đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế -xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 28/5.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh), cho biết thành phố đang tập trung triển khai các giải pháp kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại các điểm nóng số điểm nóng giao thông như: đường Cộng Hòa (thuộc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời là cửa ngõ phía Tây Bắc), khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc tuyến đường trục kết nối cửa ngõ phía Đông).

Từ ngày 15/5, tuyến đường Cộng Hòa được tổ chức linh hoạt đối với hai làn giữa tim đường. Hai làn này đã được lắp dải phân cách để tách với hai làn đường sát vỉa hè mỗi bên, ở các nút giao bố trí hàng rào di động; 2 làn đường giữa được tổ chức linh hoạt theo giờ cao điểm sáng chiều.

Sau thời gian ngắn áp dụng, tình hình giao thông khu vực đã có chuyển biến tích cực, lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong điều tiết và xử lý ùn tắc.

Hiện Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ như điều chỉnh giao thông cục bộ tại giao lộ Cộng Hòa-18E, hẻm 27, hẻm 43; cải tạo hình học giao thông; bổ sung dải phân cách di động, bảng báo điện tử và tăng tiện ích cho người đi bộ.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang theo dõi thêm tình hình giao thông tại các tuyến hẻm kết nối với đường Cộng Hòa do xuất hiện tình trạng ô tô ra vào liên tục gây xung đột giao thông.

Một số phương án hạn chế phương tiện tại các vị trí này đang được nghiên cứu. Sau quá trình thử nghiệm Sở Xây dựng đánh giá phương án hiện nay cơ bản phù hợp và sẽ tiếp tục theo dõi trong khoảng một tháng để điều chỉnh nếu cần thiết.

Đối với khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc tuyến đường kết nối cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố, phương án tổ chức lại giao thông được triển khai từ ngày 23/5.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, khu vực này thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm, do dòng xe từ đường Điện Biên Phủ hướng cầu Sài Gòn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng từ hướng Đinh Tiên Hoàng, gây ùn tắc kéo dài.

Trong khi đó, mô hình vòng xoay chỉ phù hợp với lưu lượng giao thông ở mức trung bình và tương đối cân bằng giữa các hướng. Vì vậy, các đơn vị chức năng đã thống nhất giữ lại vòng xoay nhưng tổ chức giao thông theo hướng mới, kết hợp đèn tín hiệu và điều chỉnh luồng tuyến để giảm các xung đột giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, trong ngày đầu triển khai, một số người dân còn lúng túng khi lưu thông theo phương án mới. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, tình hình giao thông đã cải thiện đáng kể.

Hiện đơn vị tiếp tục điều chỉnh giao thông cục bộ tại một số vị trí như Hoàng Sa-hẻm 54, Trường Sa-Bùi Hữu Nghĩa; bổ sung thêm làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và cải tạo hình học khu vực Điện Biên Phủ-Trường Sa.

Liên quan đề xuất chỉ lắp đèn tín hiệu trên trục Điện Biên Phủ nhưng vẫn giữ nguyên tổ chức vòng xoay, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết đây là một trong ba phương án từng được xem xét.

Tuy nhiên, do nút giao có dạng ngã 6 phức tạp, nếu chỉ điều tiết trên trục Điện Biên Phủ thì các hướng còn lại vẫn lưu thông liên tục theo vòng xoay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt đối với xe hai bánh. Vì vậy, phương án hiện nay được đánh giá phù hợp hơn.

Theo Sở Xây dựng, nếu các mô hình tổ chức giao thông mới tiếp tục phát huy hiệu quả, thành phố sẽ nghiên cứu triển khai tại các tuyến cửa ngõ và điểm nóng giao thông khác.

Một số giải pháp đang được nghiên cứu gồm mở lại giao lộ Quốc lộ 13-đường dẫn cầu Phú Long; tăng làn xe hỗn hợp trên đường Phạm Văn Đồng; giảm bớt giao lộ và mở giao lộ trung gian trên đường Trường Chinh đoạn từ Cộng Hòa đến Phan Văn Hớn nhằm tăng khả năng thông hành.

Riêng trên đường Trường Chinh, Thành phố dự kiến điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực Phạm Văn Bạch-Tây Thạnh bằng cách hạn chế một số giao lộ trực tiếp, mở giao lộ trung gian và khai thác đường chui dưới dạ cầu Tham Lương để giảm áp lực giao thông cho khu vực./.

