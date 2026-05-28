Rà soát lộ trình nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đầu tư theo quy mô phân kỳ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản 4853/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ.

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương có liên quan rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ theo thứ tự ưu tiên gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng lưu ý cần chủ động nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền (Bộ Chính trị, Quốc hội) theo đúng quy chế, quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng về phát triển kết cấu hạ tầng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã rất quyết liệt triển khai các dự án xây dựng đường bộ cao tốc.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, có khoảng 2.801km đường cao tốc đã và đang được phân kỳ đầu tư, trong đó đã đưa vào khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 2.107km (548km đường 2 làn xe; 1.559km đường 4 làn xe hạn chế); đang thi công xây dựng 694km (105km đường 2 làn xe; 589km đường 4 làn xe hạn chế).

Các tuyến cao tốc này cơ bản được triển khai theo hình thức đầu tư công (2.135km, chiếm 76% chiều dài); một số đoạn tuyến triển khai theo phương thức đối tác công tư (666km)./.

