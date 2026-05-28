Huế bắt đầu sửa chữa, tu bổ cầu Trường Tiền từ ngày 1/6

Ngày 28/5, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố Huế thông tin, cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương sẽ bắt đầu sửa chữa từ ngày 1/6, trong khoảng thời gian 150 ngày.

Để đảm bảo an toàn cho việc thi công và phương tiện, thành phố Huế sẽ cấm xe qua cầu vào một số khung giờ.

Cụ thể, thời gian cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu bắt đầu từ 21 giờ ngày hôm trước, đến 5 giờ sáng ngày hôm sau để triển khai thi công sửa chữa hạng mục cầu Trường Tiền. Người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển qua lại giữa bờ Bắc và bờ Nam sông Hương trong khung giờ này chuyển hướng lưu thông qua các cầu lân cận như: Cầu Phú Xuân, cầu Dã Viên, hoặc cầu Chợ Dinh.

Khi thành phố Huế tổ chức các sự kiện liên quan đến cầu Trường Tiền, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan chủ động phối hợp đảm bảo hoạt động chung của thành phố (có thể dừng thi công nếu cần thiết).

Trong quá trình thi công, Nhà thầu sẽ bố trí đầy đủ biển báo, người điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng ùn tắc trên phạm vi thi công.

Hạng mục sửa chữa cầu Trường Tiền Km825+798 thuộc Dự án Km834 Quốc lộ 1, thành phố Huế được Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 1623/QĐ-CĐBVN ngày 5/11/2025.

Cầu Trường Tiền sẽ được sửa chữa các bộ phận kết cấu thép bị han gỉ, mất tiết diện và sơn lại toàn bộ hệ thống kết cấu thép của cầu với mục tiêu nhằm hạn chế sự gia tăng hư hỏng, xuống cấp, duy trì khả năng khai thác, kéo dài tuổi thọ công trình.

Cầu Trường Tiền, bắc qua sông Hương, là một trong những biểu tượng lịch sử của cố đô Huế. Khởi công vào năm 1897 dưới triều vua Thành Thái và hoàn thành năm 1899. Cầu Trường Tiền là một những công trình, di sản, kiến trúc và cảnh quan tiêu biểu nhất ở Huế./.

