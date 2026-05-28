Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông phạm vi nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh

Ngày 28/5, nhằm phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao-Ngọc Khánh-Láng-Hòa Lạc), Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh và khu vực lân cận thuộc địa bàn các phường Giảng Võ, phường Láng (Hà Nội).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 30/5 cho đến khi có thông báo thay thế.Cụ thể, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao La Thành-Nguyễn Chí Thanh bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành, các phương tiện di chuyển qua nút giao theo các hướng bằng hệ thống đường tạm, vạch sơn, biển báo chỉ dẫn giao thông và các điểm quay đầu tại các vị trí điểm mở dải phân cách trên tuyến đường La Thành và đường Nguyễn Chí Thanh.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phương trong phạm vi dự án tổ chức tuyên truyền đến nhân dân khu vực chịu sự ảnh hưởng do thi công dự án, đặc biệt là nhân dân khu vực rào chắn ga S3, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chủ động có kế hoạch và đi lại phù hợp.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tổ chức rào thử và vận hành thử 3 ngày để quan trắc, điều chỉnh kịp thời đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau khi có thông báo phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án.

Trong trường hợp có phát sinh bất cập, phải phối hợp với Liên ngành Sở Xây dựng, Công an thành phố và các bên có liên quan phối hợp, điều chỉnh kịp thời cho hợp lý nhất.

Cùng với đó, bố trí người hướng dẫn phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí thi công để cảnh báo cho các phương tiện lưu thông đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian thi công; Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để khớp nối tiến độ rào chắn dự án Xây dựng đường Vành đai 1 để đảm bảo tiến độ chung của 2 dự án theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị thành phố Hà Nội cũng triển khai thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận; Phối hợp với Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).

Song song với đó, Ban chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tại công trường thi công lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Các phương tiện máy thi công công trình chỉ được phép lưu thông trong phạm vi hàng rào dự án và chỉ được phép di chuyển ra ngoài phạm vi hàng rào từ 22h tối ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao; Chỉ đạo Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tin hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).

Ủy ban Nhân dân phường Giảng Võ, phường Láng chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

