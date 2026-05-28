Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm

Hàng loạt dự án giao thông mang tính chiến lược có vai trò liên kết vùng như Vành đai 2, Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài đang được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh tiến độ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đây là thông tin được đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp tại họp báo kinh tế-xã hội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 28/5.

Liên quan tiến độ dự án Vành đai 2 (đoạn 1 và đoạn 2), ông Lê Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thi công hiện vẫn bám sát kế hoạch, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2027.

Tuy nhiên, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn là giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm. Đến nay, tỷ lệ bàn giao mặt bằng tổng thể mới đạt khoảng 61%; trong đó đoạn 1 đạt 480/888 trường hợp, đoạn 2 đạt 222/262 trường hợp. Tình trạng mặt bằng “da beo,” không liên tục đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công của các nhà thầu.

Theo lộ trình, nếu các vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, toàn bộ tuyến Vành đai 2 khu vực phía Đông Thành phố (thuộc thành phố Thủ Đức cũ) dự kiến sẽ được khép kín vào năm 2028.

Cùng với Vành đai 2, dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài cũng đang được gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công. Đây là tuyến giao thông chiến lược nhằm giảm tải cho Quốc lộ 22 và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với Campuchia.

Đối với Dự án thành phần 1 đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) - hợp đồng BOT, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư và đang tổ chức đấu thầu công khai theo quy định. Sau khi hoàn tất ký kết hợp đồng, dự án dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 7/2026.

Song song đó, dự án thành phần 2 gồm đường gom dân sinh và cầu vượt ngang cũng được triển khai đồng bộ. Gói thầu XL02 (cầu vượt Tỉnh lộ 8) đã khởi công từ cuối năm 2025, hiện đang thi công các hạng mục móng cọc và nền đường. Hai gói thầu còn lại là XL01 và XL03 đang được thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật để đấu thầu trong tháng 6/2026 và khởi công đồng loạt vào tháng 7/2026, hướng tới mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác cuối năm 2027.

Trong khi đó, Dự án mở rộng Quốc lộ 13 nhằm gỡ nút thắt cổ chai cho tuyến giao thông huyết mạch giữa khu vực Bình Dương vào trung tâm TP. Hồ Chí Minh.

Ông Lê Ngọc Hùng thông tin, đến nay bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án thành phần 1 đã chi trả cho 655/1.041 trường hợp, đạt gần 63%. Dự kiến bàn giao mặt bằng sạch sẽ hoàn tất trong quý III/2026. Dự án thành phần 2 đang được thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, chuẩn bị lựa chọn nhà thầu để khởi công vào quý 4/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Ở dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (đoạn qua Bình Dương cũ - Dự án thành phần 5), tổng sản lượng thi công của 4 gói thầu xây lắp chính hiện đã đạt khoảng 66%. Tuy nhiên, các nhà thầu đang chịu áp lực lớn từ biến động kinh tế thế giới.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, kéo theo chi phí khai thác vật liệu đá, vận chuyển và nhân công tăng cao. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm nguồn nhựa đường nhập khẩu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Dù còn nhiều khó khăn, các chủ đầu tư và nhà thầu khẳng định đang tập trung tối đa nguồn lực để bám sát mục tiêu đề ra. Dự báo từ tháng 6/2026, khi giá nhiên liệu dần ổn định, khả năng huy động vật liệu sẽ được cải thiện để bù đắp phần sản lượng thiếu hụt.

Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến chính cầu cạn trong nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gửi sẽ phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2026, hướng tới hoàn thành đồng bộ toàn bộ dự án Vành đai 3 vào cuối năm 2026./.

