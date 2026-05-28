Cầu Long Biên thông xe trở lại, giảm áp lực giao thông cửa ngõ Thủ đô

Sáng sớm, dòng xe máy, xe đạp nối nhau lăn bánh qua cầu Long Biên (thông xe trở lại từ 0 giờ ngày 28/5) sau gần hai tháng tạm dừng khai thác phần đường bộ để phục vụ sửa chữa.

Không khí trên cây cầu hơn một thế kỷ tuổi trở nên nhộn nhịp khác thường.

Những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười nhẹ nhõm của người dân đã phần nào cho thấy ý nghĩa thiết thực của việc cầu được thông xe trở lại đối với đời sống hằng ngày của hàng vạn người dân Thủ đô.

Tại đầu cầu phía trung tâm thành phố, từ hơn 6 giờ sáng, nhiều người đã lựa chọn đi qua cầu thay vì vòng qua các tuyến đường khác như trong thời gian sửa chữa.

Chị Nguyễn Thu Trang, nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực phố cổ, cho biết suốt thời gian cầu Long Biên sửa chữa, chị phải đi vòng qua cầu Chương Dương để vào trung tâm thành phố. Quãng đường xa hơn, mật độ phương tiện đông khiến thời gian di chuyển tăng thêm từ 15-20 phút mỗi ngày.

“Biết tin cầu thông xe trở lại, sáng nay tôi đi làm sớm để qua cầu. Cảm giác rất vui vì không còn phải chen chúc trên những tuyến đường quá tải như trước. Đi qua cầu Long Biên vừa gần, vừa thuận tiện hơn rất nhiều,” chị Trang chia sẻ.

Không riêng chị Trang, nhiều người dân sinh sống tại các phường Long Biên, Bồ Đề hay xã Gia Lâm đều bày tỏ sự phấn khởi khi một trong những tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực phía Đông với trung tâm Hà Nội được khai thác trở lại.

Cầu Long Biên hoạt động bình thường không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đối với những người buôn bán nhỏ, lao động tự do thường xuyên qua lại hai bên bờ sông Hồng, việc cầu Long Biên hoạt động bình thường không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại.

Ông Bùi Quốc Huy, tiểu thương chuyên chở nông sản từ Gia Lâm vào các chợ nội thành, cho biết việc phải di chuyển qua các cây cầu khác trong thời gian sửa chữa khiến công việc bị ảnh hưởng không nhỏ. Cầu mở lại, chỉ vài phút là sang đến nội thành. Mỗi ngày tiết kiệm được thời gian thì hàng hóa cũng tươi hơn, việc buôn bán thuận lợi hơn.

Đối với người Hà Nội, cầu Long Biên không đơn thuần là một công trình giao thông. Đây còn là chứng nhân lịch sử gắn với biết bao thăng trầm của Thủ đô suốt hơn 120 năm qua.

Bởi vậy, trong thời gian sửa chữa, bên cạnh mong muốn công trình sớm hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại, nhiều người dân cũng kỳ vọng việc cải tạo sẽ góp phần bảo tồn giá trị của cây cầu mang tính biểu tượng này.

Trong ngày cầu thông xe trở lại, không ít người dừng chân trên cầu để ngắm nhìn dòng sông Hồng hay chụp lại những bức ảnh kỷ niệm. Những nhịp cầu bằng thép mang màu thời gian vẫn hiện diện như một phần ký ức không thể thiếu của Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, người đã sống nhiều năm tại phường Bồ Đề cho biết đã gắn bó với cầu Long Biên từ khi còn nhỏ. Chứng kiến cây cầu được sửa chữa và tiếp tục phục vụ người dân khiến bà cảm thấy yên tâm hơn.

Cầu Long Biên là một phần lịch sử của Hà Nội. Ai cũng mong cây cầu được bảo dưỡng thường xuyên để vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa giữ gìn được giá trị văn hóa, lịch sử cho các thế hệ sau.

Việc hoàn thành sửa chữa và đưa cầu Long Biên vào khai thác trở lại không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn thể hiện sự quan tâm đối với việc duy tu, bảo tồn các công trình hạ tầng có giá trị đặc biệt của Thủ đô.

Trong gần hai tháng sửa chữa cầu Long Biên, nhiều tuyến đường kết nối khu vực phía Đông với trung tâm Hà Nội thường xuyên trong tình trạng lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến.

Các cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy và một số tuyến đường dẫn như Nguyễn Văn Cừ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Minh Khai thường xuyên ghi nhận mật độ phương tiện lớn vào giờ cao điểm. Không ít thời điểm, các dòng xe nối dài, di chuyển chậm gây áp lực đáng kể lên hệ thống giao thông khu vực.

Bởi vậy, việc cầu Long Biên được đưa vào khai thác trở lại được xem là giải pháp hiệu quả giúp chia sẻ lưu lượng phương tiện và giảm tải cho các cây cầu lân cận.

Cầu Long Biên vẫn giữ vai trò đặc biệt trong mạng lưới giao thông của Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu thông xe, lượng phương tiện đã dần phân bổ hợp lý hơn giữa các hướng lưu thông. Tại các tuyến đường dẫn lên cầu Chương Dương, tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm đã giảm đáng kể so với thời gian trước đó.

Nhiều người dân cho rằng dù không phải cây cầu có năng lực khai thác lớn nhất nhưng cầu Long Biên vẫn giữ vai trò đặc biệt trong mạng lưới giao thông của Hà Nội. Đây là tuyến đường ngắn, thuận tiện cho xe máy, xe đạp và người dân sinh sống tại khu vực phía Đông thành phố.

Anh Nguyễn Thế Anh, tài xế xe ôm công nghệ thường xuyên hoạt động tại khu vực Hoàn Kiếm và Long Biên, nhận xét khi cầu Long Biên đóng để sửa chữa, lượng xe dồn sang cầu Chương Dương rất đông. Nhiều cuốc xe mất thêm thời gian di chuyển. Bây giờ cầu hoạt động trở lại, việc đi lại thông thoáng hơn hẳn.

Không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông, việc hoàn thành sửa chữa còn giúp nâng cao mức độ an toàn khai thác cho công trình. Các hạng mục được sửa chữa, gia cố đã góp phần bảo đảm điều kiện lưu thông thuận lợi hơn cho người dân, đồng thời kéo dài tuổi thọ của cây cầu lịch sử.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Hà Hải, trước khi cầu được đưa vào khai thác trở lại, toàn bộ các hạng mục sẽ được kiểm tra, đánh giá tổng thể nhằm bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục đều đáp ứng chất lượng theo đúng kế hoạch đề ra.

Trong bối cảnh Hà Nội đang tiếp tục đầu tư nhiều dự án giao thông quy mô lớn nhằm giảm ùn tắc và tăng cường kết nối liên vùng, sự trở lại của cầu Long Biên mang ý nghĩa thiết thực đối với đời sống đô thị.

Những dòng xe lưu thông thuận lợi hơn, những chuyến đi được rút ngắn và niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc hoàn thành đúng tiến độ sửa chữa.

Cầu Long Biên lại tiếp tục sứ mệnh kết nối đôi bờ sông Hồng như suốt hơn một thế kỷ qua. Và với hàng triệu người dân Thủ đô, cây cầu không chỉ mở lại một tuyến đường giao thông, mà còn nối lại những nhịp sống quen thuộc sau gần hai tháng chờ đợi./.

