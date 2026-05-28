Nghệ An: Tuyến đường trăm tỷ dở dang sau hơn 15 năm

Một dự án giao thông trọng điểm với số vốn hơn 200 tỷ đồng, từng được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt kinh tế của một vùng quê, thế nhưng lại bị "bỏ quên" suốt 15 năm qua khiến hàng trăm hộ dân tại xã Thanh Bình Thọ, tỉnh Nghệ An phải hằng ngày đánh cược sự an toàn của bản thân và con em mình.

Từng được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế, thuận tiện giao thông cho hàng trăm hộ dân xã Thanh Bình Thọ, tỉnh Nghệ An. Thế nhưng sau 15 năm phê duyệt, dự án xây dựng tuyến đường cứu hộ cứu nạn tả ngạn sông Con dài gần 14 km với tổng số vốn trên 200 tỷ đồng chỉ mới hoàn thành 3km.

Anh Lô Văn Kim, xóm Hùng Thành, xã Thành Bình Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết, mùa nắng bụi, mùa mưa thì bùn lên rất nhiều, người dân đi lại rất khó khăn, nhất là các em học sinh đi xe đạp nhiều khi ngã phải quay về nhà. Đề nghị cấp trên sửa chữa, làm mới để con em thuận lợi làm ăn, con em đi học.

Công trình do Ủy ban Nhân dân huyện Anh Sơn cũ làm chủ đầu tư, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, công trình được chuyển về Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An quản lý.

Dự án dự kiến hoàn thành sau 4 năm, nhưng đã hơn 15 năm trôi qua, con đường trọng yếu vẫn dở dang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là thiếu vốn và vướng mặt bằng. Hiện chủ đầu tư đang chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện những phần dang dở, đồng thời có văn bản xin Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn bổ sung./.