Đường tránh trăm tỷ ở Đà Lạt vẫn thi công trắc trở do vướng mặt bằng

Sau 2 năm lỡ hẹn, dự án đường vành đai Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang gặp "trắc trở" trong thi công. Ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai các biện pháp để tăng tốc giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thiện tuyến đường vành đai Đà Lạt vào cuối năm nay.

Dù đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 7km từ nhiều tháng nay, nhưng đoạn cuối khoảng 400m (gần nút giao với đường An Tôn, phường 5, thành phố Đà Lạt cũ) của tuyến đường vành đai Đà Lạt vẫn trắc trở trong thi công, hoàn thiện.

Nguyên nhân là do vẫn còn 7 hộ dân thuộc phường Cam Ly-Đà Lạt chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án.

Ông Nguyễn Thành Long (ngụ phường Cam Ly-Đà Lạt) cho biết ngay từ khi triển khai dự án, gia đình ông đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để địa phương triển khai thi công, mong sớm có tuyến đường đẹp và giảm tải cho trung tâm Đà Lạt. Tuy nhiên sau nhiều năm, tuyến đường vẫn chưa thể thông tuyến, ông mong muốn đơn vị thi công sớm có phương án khắc phục để sớm hoàn thiện, đưa con đường vành đai này đi vào sử dụng.

Theo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường và Phát triển quỹ đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng), khi triển khai dự án, cơ quan chức năng đã kiểm đếm hiện trạng cho 157 hộ gia đình, cá nhân, 7 tổ chức và 1 cơ sở tôn giáo.

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt với 21 quyết định, tổng giá trị bồi thường lên đến hơn 372 tỷ đồng. Trong số đó, đã chi trả hơn 342 tỷ đồng cho 148 hộ, 149 hộ và tất cả các tổ chức đã bàn giao mặt bằng.

Về tái định cư, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt (cũ) đã ban hành các quyết định và văn bản phê duyệt tái định cư cho 19 hộ, bao gồm 6 lô biệt lập, 12 lô liên kế và 4 căn hộ chung cư. Đến nay, 5 hộ đã nhận bàn giao đất tại thực địa và 7 hộ được giao đất làm nhà ở, còn lại 7 hộ vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Theo cơ quan chức năng, có nhiều lý do khiến các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dù công trình đã thi công nhiều năm qua. Cụ thể như một số hộ dân cho rằng đơn giá bồi thường thấp; có hộ dù đã được bố trí 1 lô tái định cư dạng biệt lập nhưng không nhận và đề nghị bố trí tái định cư tại khu vực khác, đồng thời bố trí thêm 1 lô tái định cư cho gia đình 3 thế hệ; hộ dân yêu cầu được bố trí tái định cư bằng diện tích đất ở bị thu hồi là 500m2; hộ dân chưa thống nhất do phần đất thuộc lộ giới không được bồi thường…

Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư có quy mô 7,4km với điểm đầu là đường Trúc Lâm-Lâm Tử (vị trí ngã 3 dẫn vào hồ Tuyền Lâm, gần đèo Prenn), điểm cuối giao với đường Hoàng Văn Thụ (đoạn gần cổng thác Cam Ly, phường Cam Ly-Đà Lạt). Dự án tổng kinh phí đầu tư 870 tỷ đồng, được đầu tư bằng ngân sách địa phương, do Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cũ làm chủ đầu tư.

Dự án có mục tiêu tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt. Theo kế hoạch ban đầu, dự án được thi công từ tháng 7/2021 đến 6/2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng vì nhiều lý do, dự án tiếp tục được gia hạn đến cuối năm 2025.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với vướng mắc của 7 hộ dân tại đoạn cuối của dự án tuyến đường vành đai Đà Lạt, trong thời gian qua đơn vị cũng tích cực phối hợp với phường Cam Ly-Đà Lạt nghiên cứu, xây dựng giá đền bù phù hợp để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực này. Qua đó quyết tâm hoàn thành tuyến đường vành đai Đà Lạt vào tháng 12/2025 theo như chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Liên quan đến vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trên, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cam Ly-Đà Lạt cho biết, hầu hết các hộ dân chưa đồng ý các phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng đã khiếu nại nhiều lần. Sau khi tiếp nhận, địa phương đã tích cực làm việc, giải quyết các khiếu nại của người dân trên tinh thần hỗ trợ tối đa quyền lợi cho nhân dân. Đồng thời tích cực vận động, tuyên truyền các hộ dân phối hợp để bàn giao mặt bằng, thi công dự án.

Trước mắt, địa phương ưu tiên giải quyết các khiếu nại của người dân với thẩm quyền của phường ngay trong tháng Chín này. Đồng thời phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan có phương hướng giải quyết kiến nghị của các hộ dân đối với các đề nghị ngoài thẩm quyền của phường./.

