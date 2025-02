Đường vành đai hơn 800 tỷ đồng của Đà Lạt tiếp tục lỗi hẹn

Ngày 5/2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kéo dài thời gian thực hiện dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư đến 31/12/2025 do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Cụ thể, dự án xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư có tổng kinh phí đầu tư 870 tỷ đồng, được thi công từ tháng 7/2021 dự kiến đến 6/2023 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên vì nhiều lý do, dự án đang bị chậm tiến độ nên tiếp tục được gia hạn đến cuối năm 2025.

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng tiến độ xây lắp của dự án chưa đạt yêu cầu chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng chậm, hiện còn 13 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng với các lý do như chưa đồng ý nhận tiền, các trường hợp chưa được giao đất tái định cư... Do đó, việc tổ chức triển khai thi công đồng bộ trên tuyến gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất chuyển 71,8 tỷ đồng từ nguồn vốn được bố trí năm 2024 chưa giải ngân sang năm 2025 để tiếp tục giải ngân hoàn thành dự án; đồng thời, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương nghiên cứu bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư có quy mô 7,4km, với điểm đầu là đường Trúc Lâm-Yên Tử (vị trí ngã 3 dẫn vào hồ Tuyền Lâm), điểm cuối giao với đường Hoàng Văn Thụ (đoạn gần cổng thác Cam Ly, Phường 5).

Dự án có diện tích sử dụng đất 27,7 ha và được đầu tư bằng ngân sách tỉnh với mục tiêu tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực trung tâm Đà Lạt.

Đến nay, dự án đã được thi công hoàn thiện đoạn Trúc Lâm-Yên Tử nối dài (2,6 km), đoạn cầu Suối Tía-An Sơn (1,8 km), đoạn An Sơn-Y Dinh-An Tôn đã thi công cơ bản được 2,7/3km, 300m cuối tuyến còn lại hiện đang vướng mặt bằng chưa thể hoàn thiện./.

Nghiên cứu, triển khai đầu tư cao tốc Nha Trang-Đà Lạt theo phương thức PPP Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất nghiên cứu triển khai dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt theo phương thức PPP, hợp đồng BOT để thu hút nguồn lực xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước.