Hà Nội: Phân luồng phục vụ các hoạt động của Cuộc thi sáng tạo "Tổ quốc bình yên"

Chiều 28/5, Công an thành phố Hà Nội phát thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên."

Cụ thể, trong các ngày từ 29/5 đến 30/5/2026, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra các hoạt động hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên."

Để phục vụ chương trình, Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau: Từ 14 giờ 30 phút đến 19 giờ ngày 29/5, Công an thành phố cấm triệt để các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm (đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục).

Ngoài ra, từ 14 giờ 30 phút đến 23 giờ 29/5 và từ 6 giờ đến 10 giờ ngày 30/5, Công an thành phố tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung, Lý Quốc Sư.

Trong thời gian trên, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:Các phương tiện từ các phường, xã phía Đông, Đông Bắc thành phố Hà Nội (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía Tây, Tây Bắc thành phố (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên,...) lưu thông theo hướng đi qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai III,... và ngược lại.

Các phương tiện từ các phường, xã phía Bắc thành phố Hà Nội (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam thành phố (Hoàng Mai, Thanh Trì,...) lưu thông theo hướng đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai II, vành đai III,... và ngược lại.

Đối với các tuyến đường và phương tiện khác, Công an thành phố yêu cầu chấp hành theo Quyết định số 52/2026/QĐ-UBND ngày 30/4/2026 của UBND thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4/1/2026 của UBND thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền. Công an thành phố đồng thời đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ vào thông báo phân luồng để chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo nội dung thông báo trên.

Trong thời gian cấm và hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.

Người tham gia giao thông chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ./.

Cuộc thi video 'Chạm Việt Nam 2026': Lan tỏa văn hóa Việt trên nền tảng số Cuộc thi dự kiến khởi động từ ngày 6/6 và trao giải vào tháng 9/2026, hướng tới mục tiêu thu hút hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, tạo ra hàng nghìn video quảng bá văn hóa Việt Nam trên nền tảng số.

​