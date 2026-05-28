“Đội nắng, trắng đêm” trên công trường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng

Để hoàn thành tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trong tháng 9/2026, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc, gấp rút thi công với tinh thần “đội nắng, trắng đêm” để hoàn thành các hạng mục, sớm đưa dự án vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lạng Sơn và cả nước...

Ngày đêm bám công trường

Trong tháng 5/2026, tình hình thời tiết hết sức cực đoan, xảy ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt. Những ngày cuối tháng, có ngày nền nhiệt độ ngoài trời một số thời điểm chạm ngưỡng 40 độ C.

Dù vậy, trên công trường, các kĩ sư, công nhân của các đơn vị vẫn đang miệt mài thi công cả ngày lẫn đêm để nhanh chóng hoàn thành các hạng mục của dự án này. Mới khoảng 7 giờ sáng, dọc theo tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, không khí làm việc đã rất nhộn nhịp, khẩn trương.

Cán bộ, kĩ sư, công nhân của các nhà thầu thi công thường ăn, ngủ ngay tại những lán trại gần công trường để tranh thủ thời gian, sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ, đảm bảo tiến độ dự án.

Ông Hoàng Văn Phi, công nhân Công ty cổ phần Lizen (quê ở xã Chi Lăng, Lạng Sơn) cho biết, đã tham gia làm công trình cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng từ tháng 6/2025.

Dù nơi làm việc cách nhà khoảng hơn 10 km nhưng chỉ những ngày mưa hoặc khi gia đình có việc thật sự cần thiết ông mới về qua nhà, còn lại đều sinh hoạt ăn, ngủ tại khu nhà tạm cho công nhân ngay cạnh công trường để làm việc.

Những ngày hè, thời tiết nắng nóng nên anh em công nhân thường bắt đầu làm từ 5 giờ sáng và chia ca làm việc liên tục cho đến 21 giờ, thậm chí có ngày đến hơn 22 giờ mới nghỉ.

Cán bộ, công nhân thay ca làm việc, chỉ tranh thủ ăn cơm xong lại trở về công trường ngay và gần như không nghỉ trưa.Ghi nhận của phóng viên TTXVN, dọc tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng không khí làm việc hết sức khẩn trương.

Đoạn từ điểm cuối nối vào cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn, thuộc địa phận xã Nhân Lý đến nút giao với Quốc lộ 4B, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa gần trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 27 km những hạng mục chính gồm: Nền đường, mặt đường đã cơ bản hoàn thành.

Các nhà thầu đang hoàn tất những hạng mục cuối cùng như: Lập rào chắn an toàn hai bên đường; lắp đặt dải phân cách giữa, làm cống, rãnh thoát nước; thi công hạng mục bảo vệ mái dốc tại những vị trí qua đồi, núi...

Các đoạn còn lại gần 33 km trên tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam... đang được gấp rút thi công các hạng mục theo kế hoạch.

Tại một số vị trí đang thảm bê tông nhựa giữa ngày nắng “cháy da, cháy thịt,” khó khăn, vất vả tăng gấp bội. Tác nghiệp tại khu vực này trong khoảng 50 phút, dù không trực tiếp lội trên mặt thảm bê tông, không đứng cạnh máy thảm, không ngồi trên những chiếc xe lu giữa cái nắng chói chang, song nhiệt độ từ bê tông nhựa còn nóng đang được thảm xuống mặt đường bốc lên những làn khói trắng kết hợp với nắng nóng như muốn thiêu đốt một vùng không gian hẹp, khiến mặt chúng tôi đỏ bừng.

Ông Ngô Chí Bình, kỹ thuật hiện trường, Công ty cổ phần Lizen cho hay, đơn vị đảm nhận thi công 16 km cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng, chủ yếu trên địa bàn xã Chiến Thắng.

Công ty luôn duy trì hàng trăm cán bộ, kỹ sư, lái xe, lái máy trên tuyến để chia ca làm việc cả ban ngày và ban đêm, làm xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Hiện đơn vị đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trong gói thầu. Cán bộ kĩ thuật của công ty luôn sát cánh cùng anh em công nhân giám sát chặt chẽ các khâu trong quy trình thi công nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Để làm việc trên công trường những ngày cao điểm nắng nóng suốt cả ngày, những cán bộ kĩ sư, công nhân, lái xe, lái máy ngoài sự bền bỉ, tinh thần “vượt nắng,” phải mặc những bộ đồ bảo hộ chuyên dụng phủ kín người, nhất là vùng mặt và thường xuyên bù nước để đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình làm việc liên tục.

Quay trở lại công trường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng vào buổi tối, nhịp làm việc tại đây vẫn hối hả như ban ngày. Hơn 21 giờ đêm, công nhân vẫn đang thảm bê tông nhựa.

Những chiếc đèn pha từ máy thảm bê tông, từ nóc xe lu, đèn xe tải cùng nhau soi chiếu trong đêm, nhìn xa xa như một vệt sáng, kết hợp với âm thanh phát ra từ đoàn xe, các loại máy công trường rền vang giữa núi rừng... tạo nên một bức tranh đa sắc thật đẹp.

Thi công mặt đường cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, đoạn qua địa bàn phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đêm 5/5/2026. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Rút ngắn thời gian hoàn thành

Chia sẻ với phóng viên tại công trường, ông Nguyễn Ngọc Tráng, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hoàng Long thông tin, đơn vị thi công 15 km cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng.

Với phương châm rút ngắn thời gian thi công, tranh thủ những ngày trời không mưa, công ty tổ chức chia ca làm việc từ sáng đến tối, nhiều thời điểm làm ca đêm đến 22 giờ.

Đơn vị cũng luôn duy trì số lượng lớn cán bộ kĩ sư, công nhân, phương tiện xe máy trên công trường, cao điểm lên tới hàng trăm người để làm việc liên tục. Nhờ đó, đến thời điểm này, các hạng mục chính đã xong, chỉ còn một số hạng mục phụ đang được gấp rút hoàn thiện để bàn giao.

Dẫn phóng viên đến thực tế tại đoạn đường nhánh nối từ Quốc lộ 4B vào cao tốc, thuộc địa phận phường Kỳ Lừa - một trong 4 phường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng vui mừng chia sẻ, hiện phân đoạn dài 27 km, từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn (xã Nhân Lý) đến nút giao với Quốc lộ 4B (phường Kỳ Lừa) đã gần như hoàn thành, vượt gần 7 tháng so với kế hoạch hợp đồng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng - doanh nghiệp dự án đang phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn để hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, sớm đưa 27 km đầu tiên vào khai thác chính thức.

Đối với các hạng mục còn lại, nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực với mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối tháng 9/2026, sớm hơn khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký kết.

Để có được kết quả đó, đặc biệt là đạt mục tiêu rút ngắn thời gian thi công, doanh nghiệp dự án đã huy động khoảng 2.600 nhân sự, 1.300 thiết bị máy móc, triển khai 131 mũi thi công.

Doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu thi công từ ngày đầu triển khai dự án đến nay đã huy động mọi nguồn lực, xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn cụ thể, làm cơ sở để bố trí nhân lực, phương tiện máy móc thi công phù hợp.

Nhìn tổng thể, các đơn vị thi công trên cả 5 gói thầu đều đã và đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, dồn sức thi đua để nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục của dự án này.

Ông Trần Văn Chuân cho biết thêm, dù đã rất nỗ lực nhưng doanh nghiệp dự án vẫn gặp những khó khăn, vướng mắc như: Còn một số hộ dân chưa di dời nhà ở; xuất hiện tình trạng công trình kiến trúc tái lấn chiếm phạm vi dự án.

Tại một số vị trí chưa di dời hết công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mặt bằng đường gom, đường ngang chậm bàn giao nên chưa thể triển khai đóng kín hệ thống tôn hộ lan, hàng rào thép gai, dải phân cách tại các vị trí đường dân sinh giao cắt với tuyến cao tốc.

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng, doanh nghiệp dự án đề nghị, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn và nhân dân trong vùng dự án đồng thuận, di chuyển nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật khỏi vùng dự án, nhanh chóng bàn giao đầy đủ mặt bằng sạch để thi công đồng loạt trên toàn tuyến, nhất là tại các vị trí đường gom, đường ngang còn lại...

Theo ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị phối hợp với doanh nghiệp dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế triển khai dự án và ghi nhận, phát hiện những vấn đề phát sinh để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh kịp thời có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Là phân đoạn đầu của trục cao tốc Bắc-Nam phía Đông, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng dài gần 60 km, đi qua 7 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.029 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2024. Khi tuyến cao tốc này hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào khai thác, sử dụng sẽ kết nối với cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Đồng thời, rút ngắn thời gian di chuyển, vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phố trong cả nước lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương và khu vực../.

