Hà Nội phân loại 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Quyết định số 2655/QĐ-UBND về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, 126 đơn vị hành chính cấp xã, phường của thành phố được phân loại thành 3 nhóm gồm đơn vị hành chính loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó, có 47 phường đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính loại 1, 4 phường loại 2; đối với khối xã có 62 xã loại 1, 12 xã loại 2 và 1 xã loại 3.

Đối với đơn vị hành chính phường, các đơn vị đạt loại 1 chủ yếu là những địa bàn trung tâm, có tốc độ đô thị hóa cao, quy mô dân số lớn và giữ vai trò động lực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô như: Bồ Đề, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Đại Mỗ, Long Biên, Hà Đông, Giảng Võ, Thanh Xuân, Ba Đình, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Từ Liêm…

Bốn phường được phân loại loại 2 gồm: Hoàng Liệt, Thượng Cát, Lĩnh Nam và Yên Sở.

Đối với đơn vị hành chính xã, 62 đơn vị hành chính đạt loại 1, tập trung tại các địa bàn có quy mô dân số, diện tích lớn và giữ vai trò trung tâm khu vực như Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Gia Lâm, Phú Xuyên, Quốc Oai, Hoài Đức, Thanh Oai, Chương Dương, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức… Một số xã được xếp loại II như: Nam Phù, Hòa Lạc, Ngọc Hồi, Suối Hai, Yên Bài… Riêng xã Minh Châu được phân loại đơn vị hành chính loại 3.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc phân loại các đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

Kết quả phân loại là cơ sở để thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước, bố trí nguồn lực đầu tư, xây dựng tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cũng như phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trước đây về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội…/.

