Tra cứu đơn vị hành chính cấp xã của 34 tỉnh, thành phố thông qua sách đồ họa của TTXVN

Nhà xuất bản Thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam) vừa phát hành cuốn sách “Sắp xếp lại giang sơn-Đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.”

“Sắp xếp lại giang sơn-Đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam” là một trong những cuốn sách mới được xuất bản gần đây của Nhà xuất bản Thông tấn.
Ngày 12/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, kể từ khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Quyết định “sắp xếp lại giang sơn” - giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành - là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quá trình hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân.

Trong bối cảnh hội nhập và biến động không ngừng, với nhận thức sâu sắc “Đất nước là quê hương”, tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc.

Ngay sau khi Nghị quyết số 202/2025/QH15 được thông qua, Thông tấn xã Việt Nam đã tập trung đăng tải thông tin về các xã, phường, các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới bằng nhiều loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, âm thanh, đồ họa… trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, tạp chí, trang thông tin điện tử… Sản phẩm đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện được nhiều cơ quan, báo, đài sử dụng, đông đảo công chúng trong và ngoài nước nhiệt tình đón nhận.

screenshot-2025-08-28-195929.png
Thành phố Hà Nội 126 đơn vị hành chính cấp xã. (Ảnh trong sách)

Với mong muốn gửi tới bạn đọc cuốn cẩm nang thông tin cơ bản và thiết thực về 34 tỉnh, thành phố sau hợp nhất, Nhà xuất bản Thông tấn cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Sắp xếp lại giang sơn-Đồ họa đơn vị hành chính cấp xã 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.”

Trong cuốn sách, ngoài 34 đồ họa tương ứng với 34 tỉnh, thành phố được cập nhật diện tích, dân số theo đơn vị hành chính mới, còn có thông tin về tên gọi các xã, phường mới, được thành lập từ các xã, phường trước ngày 1/7/2025, để thuận tiện cho công tác tra cứu.

Theo bà Phùng Thị Mỹ, Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn, ấn phẩm đặc biệt này sẽ là cẩm nang cung cấp thông tin hữu ích để bạn đọc có thể nghiên cứu, tìm hiểu về sự thay đổi đơn vị hành chính 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam trong một không gian phát triển mới, được kiến tạo dựa trên tầm nhìn dài hạn, hướng đến sự phát triển đồng bộ, bền vững và khoa học./.

