Khởi tố vụ án tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép

Ngày 29/5, theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1966, ngụ tại phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép."

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an xã Đức Lập phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu cư trú bất hợp pháp, đang làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Minh (địa chỉ tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh).

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng Công an phát hiện tại đây có 18 người mang quốc tịch Bangladesh không có thị thực hợp lệ, đã quá hạn tạm trú nhưng không thực hiện các thủ tục gia hạn theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tháng 1/2025, Nguyễn Minh Hùng với vai trò đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Minh đã ký kết hợp đồng mua bán gỗ với một công ty tại Đồng Nai.

Đến tháng 12/2025, phía đối tác cử một số công nhân, trong đó, có 6 người quốc tịch Bangladesh, đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại, Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thiên Minh để khắc phục lỗi sản phẩm.

Tại đây, do thấy điều kiện làm việc tốt, các công nhân này đã xin ông Hùng được ở lại làm việc.

Dù biết rõ các công nhân này đã quá thời hạn tạm trú và không đủ điều kiện để thực hiện các thủ tục khai báo, xin giấy phép lao động hay ký kết hợp đồng lao động nhưng vì mục đích vụ lợi, Nguyễn Minh Hùng vẫn đồng ý tiếp nhận tổng cộng 18 người quốc tịch Bangladesh vào làm việc.

Nguyên nhân được xác định là do chi phí trả công cho lao động Bangladesh rẻ hơn lao động Việt Nam, đồng thời doanh nghiệp không phải thực hiện các chế độ bảo hiểm y tế hay phụ cấp độc hại cho nhóm đối tượng này.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Riêng nhóm 18 công dân nước ngoài cư trú trái phép đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để lập hồ sơ xử lý và thực hiện thủ tục trục xuất theo thẩm quyền./.

