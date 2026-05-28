Phạt 14 năm tù đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 28/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 58 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Mai Anh Việt (sinh năm 1981, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” (theo quy định tại Điều 322, khoản 2 - Bộ luật Hình sự), 6 năm tù về tội “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3 - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Việt là 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (sinh năm 1984, trú tại phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh) và Trần Quang Huy (sinh năm 1979, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cùng lĩnh 7 năm 6 tháng tù; Trương Đình Thanh Quang (sinh năm 1991, ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) 7 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Chi (sinh năm 1981, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) 5 năm tù về cùng tội “Tổ chức đánh bạc.”

Các bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc (theo quy định tại Điều 321-Bộ luật Hình sự).

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2022, Mai Anh Việt thuê người lập trình trang web đánh bạc “Bóng X9,” liên kết với các nhà cái lớn như bong88.com, viva88.com, sbobet.com... để tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá, bóng rổ, lô đề, casino, game bài.

Thấy trang web hoạt động không hiệu quả, cuối năm 2022, bị cáo Việt đã bàn bạc, câu kết với Nguyễn Hữu Sơn thiết kế, lập trình lại trang “Bóng X9” để thu hút thêm nhiều “con bạc.” Trong đó, Việt là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc, còn bị cáo Sơn liên hệ với các công ty, nhà cái để tạo lập web liên kết, mua điểm (đô) từ nhà cái nước ngoài, bán lại cho các “con bạc” để đánh bạc với các hình thức cá độ bóng đá, baccarat, tài xỉu...

Sơn đã liên hệ với đối tượng “Lawren” (tên thường gọi là “Chinh”, quốc tịch Singapore) để thiết lập lại trang “Bóng X9.” Đến đầu năm 2023, thấy việc tổ chức đánh bạc trên trang “Bóng X9” thu được nhiều lợi nhuận, Việt và Sơn đã lập thêm các trang web đánh bạc trực tuyến “AZbet88” và “EX88,” được liên kết với các nhà cái lớn để thu hút nhiều “con bạc” tham gia.

Theo thỏa thuận, nhóm lập trình trang web của đối tượng “Lawren” phụ trách khâu kỹ thuật phần mềm, bảo trì các trang web; nhóm của bị cáo Việt phụ trách việc quảng cáo, lôi kéo người chơi, hỗ trợ tạo tài khoản, nạp rút tiền đánh bạc của “con bạc.”

Từ đầu năm 2023, Mai Anh Việt bố trí trang thiết bị, trực tiếp điều hành việc tổ chức đánh bạc qua mạng tại tầng 7 khách sạn Paradie ở Thủ đô Vientiane, Lào và tại 2 địa chỉ khác thuộc quận Xayxettha, Thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Tháng 1/2023, Mai Anh Việt thuê Trương Đình Thanh Quang và một số đối tượng khác (chưa rõ nhân thân) thực hiện việc phát trực tiếp (livestream) các trận bóng đá; thông qua nhắn tin hoặc bình luận, phân tích các kèo đặt cược trên các trang mạng xã hội, nhằm lôi kéo “con bạc” tham gia đặt cược qua các trang web “Bóng X9,” “AZbet88” và “EX88.”

Từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Trương Đình Thanh Quang đã tổ chức nhiều buổi livestream (khoảng 5 buổi/tuần, trong khung giờ từ 21 giờ 00 đến 2 giờ 00 ngày hôm sau), giới thiệu, lôi kéo các “con bạc” tham gia cá cược trên 3 trang web trên để giúp sức cho Mai Anh Việt tổ chức đánh bạc. Bị cáo Quang được hưởng lợi tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Việt còn giao cho 14 đối tượng khác thực hiện việc chăm sóc, hướng dẫn các “con bạc” đánh bạc. Trong đó, Mai Anh Việt phân công Nguyễn Thị Ngọc Chi quản lý nhóm, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn “con bạc” mở tài khoản đánh bạc; thực hiện giải đáp việc nạp tiền, rút tiền của “con bạc” thông qua mạng xã hội Telegram; thay đổi mật khẩu tài khoản trên trang web đánh bạc; gọi điện, liên hệ mời “con bạc” tham gia đánh bạc...

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt hơn 4.000 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc, sau khi trừ các khoản chia cho đồng phạm và các khoản chi phí sinh hoạt khác, Mai Anh Việt đã chỉ đạo chuyển một phần số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bạc sang các tài khoản cá nhân khác hoặc góp tiền chơi hụi để rửa tiền.

Cụ thể, Mai Anh Việt cùng vợ là Trần Thị Hồng Hải (sinh năm 1981) đã nhiều lần tham gia chơi các dây hụi. Từ ngày 17/1/2023 đến ngày 18/5/2025, để che giấu nguồn gốc số tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, Việt đã chuyển từ các tài khoản “Công ty” để đóng hụi với tổng số tiền 5 tỷ đồng. Để quản lý số tiền chơi hụi, Việt dặn vợ Việt theo dõi và báo cho Việt khi đến kỳ đóng hụi và thanh toán tiền hụi và yêu cầu các chủ hụi thanh toán số tiền đó với Hải khi đến kỳ rút hụi để Hải sử dụng chi tiêu gia đình. Việt không nói cho Hải biết nguồn gốc số tiền đóng hụi là do phạm tội mà có.

Cơ quan chức năng xác định bị cáo Việt đã hợp thức hóa và che giấu nguồn gốc số tiền hơn 18,8 tỷ đồng có được từ việc phạm tội tổ chức đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Việt hưởng lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài hành vi rửa tiền nêu trên, Mai Anh Việt và Nguyễn Hữu Sơn còn dùng thủ đoạn sử dụng tài khoản Telegram liên hệ với đối tượng có tên “Marcus” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) để rửa tiền. “Marcus” đã đồng ý và yêu cầu chuyển số tiền thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc đến tài khoản của Đào Anh Tuấn (sinh năm 1974, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau đó, “Marcus” sẽ chuyển khoản lại cho Sơn, Việt bằng tiền đồng Việt Nam và tiền ảo.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, Việt đã chỉ đạo đồng phạm nhiều lần chuyển khoản tổng số tiền gần 14 tỷ đồng từ các tài khoản mang danh nghĩa “Công ty” đến tài khoản mang tên Đào Anh Tuấn, nhân viên của Tuấn do Tuấn chỉ định hoặc các tài khoản trung gian do “Marcus” chỉ định.

Kết quả điều tra chưa xác định đối tượng có tên “Marcus,” còn Đào Anh Tuấn thừa nhận đã thực hiện những việc làm trên nhưng chỉ làm dịch vụ chuyển tiền, không biết nguồn gốc số tiền này là do phạm tội mà có. Do chưa làm rõ hành vi rửa tiền của Nguyễn Hữu Sơn, Đào Anh Tuấn và đồng phạm nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau./.

