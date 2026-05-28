An Giang: Tạm giam đối tượng lừa đảo hơn 80 tỷ đồng

Công an An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Công Mạo
Cơ quan Công an tống đạt các quyết định và lệnh đối với bị can Nguyễn Huy Đạt. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (sinh năm 1976, cư trú khóm Đông Thịnh 1, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Trong quá trình điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 6/2025 đến tháng 2/2026 Nguyễn Huy Đạt nói với nhiều người cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen biết với Đạt và thỏa thuận trong vài ngày thì Đạt sẽ hoàn trả tiền gốc và lãi suất theo thỏa thuận.

Tin lời Đạt, 7 người đã đưa cho Đạt số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Lúc này, nhiều người bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tố giác Đạt có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Thấy không thể tiếp tục lẩn trốn, ngày 21/5, Đạt đã đến Cơ quan Công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
