Hà Nội: Tuyên phạt 16 năm tù cho đối tượng dùng súng giết "cha dượng"

Ngày 29/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Anh (sinh năm 1989, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự) và 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (theo quy định Điều 304, khoản 1 - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung mà Hoàng Anh phải chịu là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 1989, bà Trần Thị Lan (sinh năm 1954, đã chết tháng 1/2019) là mẹ đẻ của bị cáo Đỗ Hoàng Anh, chung sống như vợ chồng với ông Lương Văn Tiến (sinh năm 1950, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) và cùng chăm sóc, nuôi dạy Hoàng Anh từ khi còn nhỏ.

Quá trình chung sống cùng gia đình, Hoàng Anh thường xuyên bỏ học và không nghe theo sự quản lý, giáo dục của bà Lan và ông Tiến.

Do trong quá trình sinh sống phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Hoàng Anh nảy sinh ý định sẽ giết ông Tiến để trả thù.

Đến tháng 7/2025, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Anh đặt mua của 1 người không quen biết 1 khẩu súng Colt 45, loại súng quân dụng, có 4 viên đạn trong hộp tiếp đạn cùng 1 quả lựu đạn với giá 4 triệu đồng. Bị cáo dự định dùng để giết ông Tiến.

Sau khi mua được súng, Hoàng Anh mang về phòng trọ để bắn thử nhưng bị cướp cò 1 viên đạn. Khẩu súng cùng 3 viên đạn còn lại và quả lựu đạn được cất giấu tại phòng trọ.

Khoảng 14 giờ 30 ngày 13/12/2025, với mục đích giết ông Tiến, Hoàng Anh cất giấu khẩu súng vào trong người rồi điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát đến nhà ông Tiến.

Khi đến nơi, Hoàng Anh ngồi trên xe máy cách cửa nhà khoảng 2,7m.Khi thấy ông Tiến mở cửa cuốn, Hoàng Anh cầm súng bắn về phía ông Tiến 2 phát. Phát thứ nhất không trúng làm ông Tiến hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà, nấp sau tủ bán nước; phát thứ hai thì bị kẹt đạn không nổ.

Sau đó, Hoàng Anh cất súng vào người rồi phóng xe bỏ chạy. Bị cáo điều khiển xe máy về nhà chị gái cùng mẹ khác cha, kể lại cho chị nghe sự việc trên.

Chị gái khuyên Hoàng Anh ra đầu thú nhưng bị cáo không nghe và bỏ đi.

Ngày 13/12/2025, ông Tiến có đơn trình báo sự việc trên đến Công an phường Tương Mai. Sau đó, Cơ quan công an đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hoàng Anh để điều tra về tội “Giết người”./.

