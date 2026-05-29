Giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 28/5, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản. Ngay sau đó, đơn vị đã phối hợp khẩn trương truy xét và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng gây án.

Theo thông tin ban đầu, nhóm gồm 03 đối tượng đi trên 02 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi người này đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua” rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Nhờ công tác điều tra nhanh chóng và hiệu quả, lực lượng chức năng đã xác định và đưa 03 đối tượng về làm việc, gồm: Ngô Thanh Tuấn (sinh năm 2001, hiện ngụ tại Phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (sinh năm 2008, hiện ngụ tại Phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (sinh năm 2004, hiện ngụ tại Phường Cát Lái).

Các đối tượng bị Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy bắt. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 27/05, cả ba nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại, giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự nhằm hù dọa và chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Công an phường An Khánh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ việc là lời cảnh báo đến người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh lực lượng chức năng, đồng thời khẳng định sự quyết tâm và phản ứng nhanh của Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.