Xây dựng mạng lưới kết nối trí thức trẻ Việt Nam tại Australia

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại diễn đàn.

Ngày 29/5, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, các trường đại học, viện nghiên cứu và đơn vị đối tác tổ chức diễn đàn với chủ đề “Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia hiến kế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới” tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS) dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Diễn đàn góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; gắn với các định hướng về công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời hưởng ứng Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ do Trung ương.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tham dự diễn đàn có đại diện các cơ quan Việt Nam tại Australia; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện một số bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị đồng hành; cùng đông đảo các bạn sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, trí thức trẻ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại “xứ Chuột túi.”

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cho biết trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt cho phát triển quốc gia, Việt Nam xác định con người - đặc biệt là trí thức trẻ - là nguồn lực quý giá nhất.

Cộng đồng trí thức Việt Nam ở nước ngoài, với kiến thức và kinh nghiệm quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tương lai của đất nước. Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối nhân tài, tri thức và cơ hội, thúc đẩy hợp tác giữa trí thức trẻ với các tổ chức, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cam kết làm cầu nối tri thức và đổi mới sáng tạo, trong đó quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành nơi khởi đầu cho các ý tưởng, quan hệ hợp tác và đóng góp thiết thực của trí thức trẻ Việt Nam tại Australia đối với sự phát triển của đất nước, quê hương.

Chia sẻ tại diễn đàn, Giáo sư Eryk Dutkiewicz - Trưởng khoa Kỹ thuật Điện và Dữ liệu thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), đồng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên kết Đại học Quốc gia Việt Nam-UTS tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng nghiên cứu Việt Nam tại Australia, đồng thời đánh giá cao tài năng, khát vọng và tinh thần nghiêm túc của các nhà nghiên cứu trẻ người Việt.

Ông ghi nhận sáng kiến tổ chức diễn đàn của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, coi đây không chỉ là một hội nghị học thuật mà còn là không gian để người trẻ trao đổi ý tưởng, chia sẻ nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau và cùng tìm cách đưa tri thức phục vụ đất nước.

Ông nhấn mạnh các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, truyền thông thế hệ mới, an ninh mạng và kinh tế xanh sẽ định hình tương lai, đồng thời khẳng định những đột phá lớn chỉ có thể đạt được thông qua kết nối giữa các lĩnh vực, giữa học thuật và doanh nghiệp, cũng như hợp tác xuyên biên giới. Diễn đàn vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Tại diễn đàn, các diễn giả đã trình bày những tham luận có giá trị học thuật và triển khai thực tiễn, đề xuất giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến phục vụ phát triển đất nước, tập trung vào 3 nhóm nội dung chính. Nhóm thứ nhất là khoa học-công nghệ, gồm AI, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động thế hệ mới 5G/6G; robot và tự động hóa; chip bán dẫn; công nghệ y-sinh học tiên tiến; công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến; công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất; an ninh mạng; công nghệ hàng không, vũ trụ.

Nhóm thứ hai là kinh tế, chính sách và quản lý, gồm kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế phát thải thấp; hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nhóm thứ ba là khoa học xã hội, gồm tác động kinh tế-xã hội, văn hóa và hành vi trong bối cảnh chuyển đổi số; quản trị xã hội trong môi trường số; đạo đức, pháp lý, truyền thông và chính sách công trong phát triển công nghệ; giáo dục, đào tạo, kỹ năng số và năng lực thích ứng của thanh niên, sinh viên.

Các đại biểu tham dự diễn đàn cũng đã được tham quan phòng thí nghiệm, trải nghiệm môi trường nghiên cứu tại UTS, tham gia phiên tham luận, thảo luận, phản biện học thuật. Thông qua các phiên này, Ban Tổ chức kỳ vọng tổng hợp được các đề xuất, sáng kiến và khuyến nghị có cơ sở khoa học, có tính khả thi, phục vụ kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với nhu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Các tham luận được lựa chọn và báo cáo đầy đủ tại Diễn đàn được Ban Tổ chức tiếp nhận, biên tập để đăng trong Kỷ yếu Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia năm 2026 theo quy định về thể thức, liêm chính học thuật và bản quyền. Tác giả, nhóm tác giả có tham luận được báo cáo tại Diễn đàn được đề xuất cấp Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia và giới thiệu tham gia các diễn đàn, chương trình học thuật, đổi mới sáng tạo phù hợp trong thời gian tới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney bên lề diễn đàn, Giáo sư Eryk Dutkiewicz cho biết trong nhiều năm qua, ông đã làm việc với rất nhiều đồng nghiệp và sinh viên Việt Nam, tận mắt chứng kiến tài năng, hoài bão và sự nghiêm túc của các nhà nghiên cứu Việt Nam trong công việc.

Theo đánh giá của Giáo sư Dutkiewicz, sinh viên Việt Nam thực sự rất xuất sắc và luôn nằm trong nhóm sinh viên có chất lượng hàng đầu của Đại học UTS, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu. Trong suốt 10 năm hướng dẫn các nghiên cứu sinh tiến sỹ ngành viễn thông, ông nhận thấy các sinh viên Việt Nam có năng lực nổi bật và đạt trình độ rất cao.

Điều khiến Giáo sư Dutkiewicz đặc biệt ấn tượng là nền tảng toán học rất vững vàng của sinh viên Việt Nam - yếu tố mà ông đánh giá là vô cùng quan trọng trong ngành kỹ thuật - cùng với kỹ năng học tập tốt, tinh thần cầu tiến và sự chăm chỉ. Ông cho rằng đó là những phẩm chất thiết yếu đối với một nghiên cứu sinh thành công.

Bày tỏ niềm vinh dự khi tham gia diễn đàn với vai trò là thành viên Ban Giám khảo để lựa chọn những dự án và phần trình bày thuyết phục nhất tại diễn đàn, Giáo sư Nguyễn Thành Vinh - chuyên ngành hóa hữu cơ tại Đại học New South Wales - chia sẻ ông rất tự hào khi được chứng kiến các em sinh viên Việt Nam trình bày những dự án mang tầm vóc quốc gia và quốc tế với tinh thần học thuật nghiêm túc, chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết.

Theo đánh giá của Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, các em không chỉ rất giỏi mà còn vô cùng năng động, sáng tạo. Nhiều dự án được giới thiệu tại diễn đàn có tính ứng dụng thực tiễn cao, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa Australia và Việt Nam. Ông bày tỏ hy vọng những ý tưởng và dự án này sẽ sớm được hiện thực hóa, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai gần.

Với kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu hơn 11 năm tại Đại học New South Wales, dựa trên những quan sát của mình, Giáo sư Nguyễn Thành Vinh khẳng định năng lực của sinh viên Việt Nam rất nổi bật so với mặt bằng sinh viên quốc tế, nếu không muốn nói là thuộc nhóm những sinh viên xuất sắc nhất mà ông từng tiếp xúc. Điều đáng quý là các em không chỉ có năng lực trí tuệ tốt mà còn sở hữu tinh thần nỗ lực, sự chăm chỉ và tính cần cù rất cao.

Chính sự kết hợp giữa năng lực học thuật và thái độ học tập nghiêm túc đó đã giúp phần lớn sinh viên Việt Nam theo học tại Australia luôn thể hiện rất tốt trong quá trình học tập và nghiên cứu, không thua kém bạn bè quốc tế./.



