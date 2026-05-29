Xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/5/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Đây là văn kiện mang tầm vóc lịch sử, xác định nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng không chỉ của Đảng bộ, chính quyền thành phố mà của cả hệ thống chính trị cả nước.

Quán triệt sâu sắc phương châm “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh,” Nghị quyết 09 vạch ra tầm nhìn chiến lược vươn tới năm 2075 - thời điểm thành phố sẽ vươn mình thành một đô thị toàn cầu, phát triển toàn diện. Theo đó, đến năm 2030: Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế, năng động, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á./.

(TTXVN/Vietnam+)
