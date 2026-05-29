Multimedia

Infographics

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Thế giới tuổi thơ năm 2026

Diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Hà Nội, Ngày hội Thế giới tuổi thơ góp phần tạo không gian vui chơi bổ ích cho thiếu nhi; lan tỏa thông điệp “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

vna-potal-nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-ngay-hoi-the-gioi-tuoi-tho-nam-2026-055900598.jpg

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 năm 2026 diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.”

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi trong dịp Hè; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngày hội Thế giới tuổi thơ #hoạt động trẻ em #sân chơi trẻ em #Hà Nội #Vì trẻ em TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô, nhằm xác định công việc, trách nhiệm của các cơ quan trong tổ chức thi hành Luật Thủ đô. 

Xu hướng du lịch hè 2026 của du khách Việt

Xu hướng du lịch hè 2026 của du khách Việt

Du khách đang hướng đến khu vực ít được biết đến, từ biển, núi đến trải nghiệm văn hóa; điểm đến nội địa "mới nổi" được du khách Việt yêu thích nhất mùa hè năm 2026 là Lý Sơn, Mai Châu, Măng Đen…