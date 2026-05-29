Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Thế giới tuổi thơ năm 2026

Diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Hà Nội, Ngày hội Thế giới tuổi thơ góp phần tạo không gian vui chơi bổ ích cho thiếu nhi; lan tỏa thông điệp “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 năm 2026 diễn ra từ ngày 29/5-1/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số.”

Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực, nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi trong dịp Hè; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em./.