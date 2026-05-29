Rapper Đen: “Bị quấy rối trên mạng, hãy nói với cha mẹ ngay”

Rapper Đen (Nguyễn Đức Cường) gửi thông điệp tới các em nhỏ khi gặp bắt nạt, quấy rối trên mạng hãy lập tức chia sẻ với cha mẹ, thầy cô thay vì im lặng chịu đựng một mình.

Sáng 29/5, Bộ Công an phát động Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030” tại Hà Nội.

Chương trình hướng tới xây dựng “lá chắn số” và “hệ miễn dịch số” cho trẻ em, giúp các em nhận diện nguy cơ, tự bảo vệ mình và trở thành công dân số bản lĩnh trong tương lai.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 93% trẻ em Việt Nam từ 14-15 tuổi sử dụng Internet hằng ngày, kéo theo nhiều nguy cơ từ môi trường mạng.

Đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế, UNICEF nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em không thể chỉ dựa vào cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội.

Rapper Đen cũng kêu gọi cộng đồng sáng tạo thêm nhiều nội dung lành mạnh và nhắn nhủ trẻ em hãy chia sẻ với cha mẹ, thầy cô khi bị bắt nạt hoặc quấy rối trên mạng./.