Quảng Ninh lập lại an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan trên vịnh Hạ Long

Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm các tàu cá, thuyền nghề cá neo đậu sai vị trí quy định gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan di sản.

Văn Đức
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hệ thống lồng bè nuôi trồng thủy sản trái phép trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: TTXVN phát)
Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử (Quảng Ninh), từ ngày 1/6, đơn vị sẽ phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương liên quan triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái trên vịnh Hạ Long.

Chiều 29/5, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử đã họp với các đơn vị liên quan để thống nhất phương án thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý phương tiện nghề cá neo đậu sai vị trí.

Dự kiến, đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 5/6 tại khu vực ven bờ vịnh Hạ Long, thuộc địa bàn quản lý của hai phường Hồng Gai và Hạ Long. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, thuyền nghề cá neo đậu sai vị trí quy định gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan di sản. Cùng với đó, tiến hành tuyên truyền, vận động và hướng dẫn ngư dân neo đậu phương tiện đúng nơi quy định.

Về lâu dài, các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát thực tế để kiến nghị Ủy ban Nhân dân các phường Hồng Gai, Hạ Long tăng cường quản lý nhà nước; đồng thời đề nghị các cơ quan, địa phương liên quan chủ động phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng này. Kết quả đợt kiểm tra sẽ được tổng hợp để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài việc quản lý phương tiện neo đậu, công tác xử lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Hạ Long cũng được đẩy mạnh.

Tính từ ngày 1/4 đến nay, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử đã phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm, lập 16 biên bản kiểm tra, tạm giữ nhiều tang vật gồm 12 mảng gỗ, hơn chục ngàn lồng nhựa, bè tre và 2 phương tiện thủy phục vụ nuôi trồng thủy sản trái phép.

Ban Quản lý đã lập tức yêu cầu các chủ hộ chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khẩn trương di dời toàn bộ cơ sở vật chất, lồng bè ra khỏi khu vực vịnh.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long-Yên Tử khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuyệt đối không nuôi trồng thủy sản trái phép, không neo đậu phương tiện sai vị trí để ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên vịnh Hạ Long, đồng thời cần khẩn trương tháo dỡ, trả lại mặt nước thông thoáng nhằm bảo đảm cảnh quan môi trường, phục vụ tốt cho mùa du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)
