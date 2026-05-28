Australia: Gần 90 drone trình diễn gặp sự cố tại Vivid Sydney 2026

Trong đêm trình diễn ánh sáng thuộc lễ hội Vivid Sydney 2026 tại Australia ngày 26/5, một sự cố kỹ thuật trong trình diễn thiết bị bay không người lái (drone) đã xảy ra, khiến màn biểu diễn bị gián đoạn và cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, khoảng 1.000 drone được triển khai bay đồng loạt trên bầu trời khu vực Darling Harbour để tạo hình ánh sáng trên không.

Tuy nhiên, trong quá trình biểu diễn, gần 90 drone bị mất kiểm soát hoặc gặp sự cố kỹ thuật, trong đó 83 drone đã rơi xuống nước tại khu vực Cockle Bay, 6 drone khác rơi xuống khu vực cầu và lối đi bộ.

Đơn vị tổ chức đã ngay lập tức tạm dừng các màn trình diễn tiếp theo trong chương trình.

Theo đơn vị vận hành SkyMagic (Anh), nguyên nhân ban đầu được cho là do nhiễu sóng hoặc mất tín hiệu điều khiển, dẫn đến việc các drone mất kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm, không nhận được lệnh bay chính xác, cơ chế an toàn được kích hoạt khiến drone tự hạ độ cao và rơi xuống.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) điều tra.

Đại diện đơn vị vận hành cho biết vụ việc không gây nguy cơ trực tiếp đối với khán giả vì drone hoạt động trong khu vực giới hạn an toàn, các thiết bị gặp sự cố đều nằm trong khu vực kiểm soát hoặc rơi xuống nước.

Do đó, dù xảy ra sự cố, phía tổ chức cho rằng không có rủi ro trực tiếp với công chúng tại thời điểm diễn ra buổi trình diễn.

Cả tuần qua, thời tiết tại Sydney mưa lớn kéo dài cả ngày và đêm tối, kèm theo gió lớn. Chính vì vậy, các chuyên gia kỹ thuật drone cho rằng đây có thể là những nguyên nhân dẫn đến sự cố rơi drone nói trên.

Trên thực tế, tùy dòng máy mà chỉ một số drone có thể hoạt động trong điều kiện trời mưa. Trong khi đó, gió mạnh là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với drone trình diễn.

Drone thường chỉ chịu được mức gió tối đa khoảng 29 km/h. Nếu vượt ngưỡng, thiết bị có thể bay lệch hướng, mất ổn định hoặc kích hoạt chế độ an toàn dẫn đến hạ cánh khẩn cấp.

Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận chính thức xác nhận thời tiết là nguyên nhân chính.

Mỗi drone trình diễn có giá khoảng 1.500-2.400 AUD (1.100-1.700 USD). Như vậy, với gần 90 drone bị rơi, tổng thiệt hại có thể lên đến hàng trăm nghìn AUD. Ngoài ra, các drone rơi xuống nước khó có khả năng tái sử dụng do hư hỏng pin và linh kiện.

Theo ghi nhận từ các chuyên gia, các màn trình diễn drone ngày càng phổ biến nhưng vẫn tồn tại rủi ro kỹ thuật. Năm 2023, trong một sự kiện tại thành phố Melbourne (Australia), hơn 400 drone đã gặp sự cố do gió mạnh vượt giới hạn.

Mỹ từng ghi nhận drone va chạm trong một số show biểu diễn. Một số quốc gia khác cũng từng gặp sự cố drone rơi trong sự kiện ánh sáng.

Hiện các màn trình diễn drone tại Vivid Sydney 2026 đã được tạm hoãn. Cơ quan chức năng đang đánh giá thực trạng để quyết định có nên tiếp tục nội dung này hay không.

Công tác thu hồi drone dưới nước đang được triển khai để giảm nguy cơ ô nhiễm từ pin lithium./.

