Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc gia; ngày 21 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới (Chỉ thị 10).

Từ khi ban hành Chỉ thị 10 đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai và đạt được những kết quả tích cực, đưa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch bền vững vào thực tiễn; phát hiện và khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót cả về cơ chế, chính sách, pháp luật, hiệu quả công tác, tổ chức thực hiện, phối hợp liên ngành... phòng ngừa hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng du lịch xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung và trong lĩnh vực du lịch nói riêng ngày càng khó khăn, thách thức, đặc biệt các loại tội phạm lợi dụng chính sách thị thực thông thoáng, độ mở cao và các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với khu vực tư nhân (tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hiệp hội nghề nghiệp) hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn chưa chặt chẽ, thiếu hiệu quả, nhất là việc chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan và giữa khu vực tư nhân với các cơ quan chức năng; việc sáp nhập, thay đổi chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành đòi hỏi phải điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ trong Chỉ thị để phù hợp thực tế; việc sáp nhập đơn vị hành chính mới của các địa phương, mở rộng không gian phát triển du lịch, cũng cần quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu mới trong tổ chức quản lý hoạt động du lịch, đặc biệt tại các trung tâm du lịch trọng điểm.

Xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào "kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc"; ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng; để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế du lịch và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung quán triệt triển khai thực hiện các nội dung sau:

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hiệp hội nghề nghiệp và khu vực tư nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ giữ ổn định chính trị, đối ngoại và an ninh trật tự là yếu tố quan trọng, xuyên suốt giúp Việt Nam cạnh tranh về du lịch với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới góp phần phát triển du lịch bền vững; đặt yêu cầu quan trọng về bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, đề án liên quan đến du lịch.

Khánh tham quan Vườn chim Thung Nham, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh các đoàn công tác ra nước ngoài xúc tiến, quảng bá và hợp tác du lịch quốc tế; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động và các loại tội phạm lợi dụng du lịch để xâm phạm lợi ích, an ninh quốc gia, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ động rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực liên quan theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển thị trường, mở rộng hợp tác quốc tế, vừa khắc phục sơ hở, không để lợi dụng gây mất an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến môi trường du lịch an toàn, lành mạnh.

Tập trung nâng cao chất lượng nhân lực du lịch và nhân lực quản lý có liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội cho đội ngũ làm du lịch và các cá nhân, tập thể tham gia hoạt động du lịch. Đồng thời tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro, thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch.

Tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành và liên khu vực trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch; đẩy mạnh trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong môi trường du lịch. Thiết lập đầu mối kết nối, quy trình thông tin hai chiều để kịp thời nắm tình hình, phát hiện và xử lý sớm các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan khách du lịch, thị trường, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch và nền tảng số du lịch; đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các đối tượng, các hành vi vi phạm pháp luật góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, minh bạch và bền vững.

Đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan trong thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm lợi dụng du lịch hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là tổ chức, môi giới xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động phản động, khủng bố, gián điệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng và các tội phạm khác có yếu tố nước ngoài liên quan lĩnh vực du lịch.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an ninh, trật tự, cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và các quy định có liên quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an đối với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển du lịch, khu vui chơi giải trí; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự liên quan hoạt động du lịch của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tham gia ý kiến về bảo đảm an ninh, trật tự trong thẩm định hồ sơ quy hoạch, đề án, dự án du lịch trọng điểm theo quy định.

Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan tham gia ý kiến về bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về du lịch; tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài du lịch, tiếp xúc, quan hệ với người nước ngoài, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng ngừa ngăn chặn các hoạt động tác động chuyển hóa nội bộ, chuyển hóa chính sách, pháp luật trong lĩnh vực du lịch; điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật nhằm giải quyết bất cập, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về du lịch mà các đối tượng lợi dụng để trục lợi, thực hiện các hành vi phạm tội.

Phối hợp trong quản lý các vấn đề liên quan an ninh, trật tự đối với hoạt động các văn phòng đại diện du lịch của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người lao động Việt Nam làm việc cho nước ngoài trong lĩnh vực du lịch; tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực du lịch, các đoàn xúc tiến, quảng bá và hợp tác du lịch quốc tế tại các thị trường trọng điểm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Chủ động nắm tình hình, dự báo sớm các yếu tố tác động đến an ninh, trật tự, an ninh phi truyền thống trong hoạt động du lịch, nhất là tại các địa bàn chiến lược, khu vực trọng điểm về du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch và làm cơ sở để các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp và địa phương chủ động phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh du lịch, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dữ liệu xuất nhập cảnh và cơ sở dữ liệu về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, nhất là nghiên cứu phát triển các tiện ích trên ứng dụng Vneid phục vụ quản lý và phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực du lịch...; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin liên thông với các bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài và các hoạt động du lịch có yếu tố xuyên biên giới.

Ảnh minh họa.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, tình hình và hoạt động điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp, đấu tranh ngăn chặn các tội phạm mới phát sinh liên quan du lịch. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành du lịch và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch và các hoạt động du lịch; xây dựng, triển khai các đề án, kế hoạch nghiệp vụ nhằm tạo thế trận an ninh nhân dân trong lĩnh vực du lịch; phát động Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; triển khai các phương án bảo vệ an ninh tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, các lễ hội, sự kiện văn hóa-du lịch lớn.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình quản lý hoạt động du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình quản lý hoạt động du lịch góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới; kịp thời rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, khắc phục những bất cập, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật về du lịch; điều chỉnh, bổ sung quy định đối với các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh vận tải khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, các địa điểm tham quan, vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch chưa được công nhận khu du lịch, điểm du lịch, hướng dẫn viên, các loại hình du lịch mới như du lịch bay, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới biển, du lịch thám hiểm và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch khác.

Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số và hệ thống hóa cơ sở dữ liệu ngành du lịch; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan trong chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp du lịch, nguồn nhân lực, khách du lịch, các khu điểm du lịch; phối hợp với Bộ Công an phòng ngừa và phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ, dấu hiệu, đối tượng phức tạp về an ninh trật tự trong hoạt động du lịch.

Xây dựng điểm tiếp nhận trực tuyến (ứng dụng, trang web...) phản ánh, đóng góp của du khách đối với các hoạt động du lịch trên cả nước. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch cấp quốc gia và địa phương; phối hợp rà soát, chuẩn hóa vị trí việc làm, năng lực và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ làm việc trong các đơn vị phục vụ khách du lịch.

Phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú và hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Việt Nam; định kỳ, đột xuất trao đổi, phối hợp về công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ ngành du lịch; thẩm định, cấp phép các văn phòng đại diện của nước ngoài và tổ chức quốc tế về du lịch tại Việt Nam; trao đổi thông tin, đánh giá hoạt động du lịch có yếu tố nước ngoài;...

Tăng cường kiểm tra liên ngành tại các địa bàn, tuyến, khu, điểm du lịch trọng điểm; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các hoạt động kinh doanh du lịch trái phép, núp bóng đầu tư, lao động chui, môi giới, lưu trú, hướng dẫn du lịch trái quy định hoặc lợi dụng du lịch để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; biện pháp quản lý khách du lịch.

Chủ trì công tác truyền thông, tuyên truyền, định hướng thông tin trong lĩnh vực du lịch, kịp thời xử lý khủng hoảng truyền thông và phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tin giả, tin sai sự thật, nhất là các vấn đề an ninh phi truyền thống (dịch bệnh, môi trường, nguồn nước, vệ sinh thực phẩm...) gây ảnh hưởng đến ngành du lịch; kết hợp tuyên truyền thông tin đối ngoại với hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài; tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cơ quan quản lý du lịch và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch về việc chấp hành các quy định pháp luật góp phần nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, hiệp hội và người lao động du lịch trong phối hợp phòng ngừa, phát hiện và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh.

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp các bộ, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp, nhất là các dòng tiền liên quan nước ngoài, các giao dịch bất thường. Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn doanh nghiệp du lịch sử dụng dịch vụ thanh toán hợp pháp, có kiểm soát; phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho doanh nghiệp lữ hành ký quỹ "khống."

Phối hợp Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ hoạt động lợi dụng du lịch để đổi tiền trái phép, đầu cơ ngoại tệ, tài sản ảo, tài sản mã hóa; phối hợp Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tránh thất thu thuế; phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương khuyến khích phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại, minh bạch, phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế số nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro an ninh tài chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn quản lý và theo thẩm quyền, phân công rõ trách nhiệm đối với từng nhiệm vụ cụ thể; tổ chức quy hoạch và đầu tư phát triển các tuyến giao thông kết nối điểm du lịch theo hướng đồng bộ, thuận tiện; đưa các nội dung về an ninh, quốc phòng vào quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nói chung và du lịch nói riêng.

Du khách quốc tế ngắm cảnh phố cổ Hội An từ di tích Chùa Cầu.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (không đảm bảo điều kiện kinh doanh lữ hành, lưu trú, vận tải du lịch, du lịch mạo hiểm; điều kiện an ninh, an toàn; các vấn đề tour "giá rẻ," đầu tư, kinh doanh "núp bóng," hoạt động du lịch và hướng dẫn viên "chui"; lợi dụng du lịch để lừa đảo, "chặt chém," gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch, xâm phạm quyền lợi du khách...).

Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các phương án bảo vệ địa bàn du lịch trọng điểm, lễ hội, sự kiện lớn đảm bảo đồng bộ, hiệu quả; tăng cường quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó có các dự án du lịch; chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch, xấu độc làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư.

Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch

Hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch chủ động cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước; tăng cường phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch. Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước trong công tác xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật, quy hoạch, chiến lược phát triển nguồn lực phục vụ phát triển ngành du lịch an ninh, an toàn.

Tích cực công tác giám sát, phản biện, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động du lịch và kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng để xử lý.

Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các cơ quan chức năng (công an, quân đội, văn hóa-du lịch, chính quyền địa phương) nhằm tăng cường hiệu quả phát hiện, phòng ngừa, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực du lịch.

Ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu hoạt động đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết

Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch và cộng đồng doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng quy trình nội bộ, quy trình ứng phó khẩn cấp bảo đảm an toàn cho du khách và người lao động; tổ chức tập huấn cho người lao động nắm chắc và thực hiện thành thạo các quy trình, kỹ năng xử lý tình huống và nhận diện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình kinh doanh và cung cấp dịch vụ du lịch, trong đó có quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, lưu trú, quản lý khách du lịch, quản lý, sử dụng lao động nước ngoài trong kinh doanh du lịch...

Phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin với cơ quan công an, quân đội, quản lý du lịch và chính quyền địa phương trong phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các doanh nghiệp lữ hành phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài nhằm đảm bảo quyền lợi của du khách Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

Bảo đảm tính minh bạch, hợp pháp trong hoạt động kinh doanh; không tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho các hành vi vi phạm pháp luật dưới hình thức du lịch (kinh doanh du lịch chui; môi giới bất hợp pháp; không khai báo lưu trú cho khách du lịch trong nước và người nước ngoài; hợp tác với đối tác nước ngoài không rõ ràng về pháp lý...).

Ứng dụng công nghệ số để hệ thống hóa dữ liệu hoạt động đặt tour, đặt phòng, truy vết lịch trình khi cần thiết; triển khai hệ thống giám sát an ninh tại các cơ sở lưu trú, khu vui chơi, bảo đảm khả năng cảnh báo và phối hợp xử lý sự cố.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê định kỳ và đột xuất theo đúng quy định, bảo đảm tính chính xác, kịp thời và đầy đủ của dữ liệu trên hệ thống báo cáo thống kê của cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp du lịch trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, lành mạnh./.

