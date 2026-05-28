Hội đồng Tư vấn du lịch chính thức kết thúc vai trò hoạt động tại Việt Nam

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ra Thông báo số 1292/TB-CDLQGVN về hoạt động của Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB). Theo đó, TAB đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn và kết thúc hoạt động.

Trước đó, ngày 26/11/2012, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định số 550/QĐ-TCDL thành lập Hội đồng Tư vấn du lịch trên cơ sở sáng kiến đề xuất của Dự án EU-ESRT. TAB có nhiệm vụ tư vấn cho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thực hiện công tác quản lý phát triển du lịch.

Trong thời gian hoạt động, TAB đã tập hợp nhiều chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu, hỗ trợ đắc lực cho Tổng cục Du lịch trong công tác tiếp thị, quảng bá điểm đến, và quản lý vận hành các kênh truyền thông du lịch quốc gia (như website vietnam.travel).

Ngày 1/7/2023, Tổng cục Du lịch được sắp xếp, tổ chức thành Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ghi nhận những đóng góp của Hội đồng Tư vấn du lịch trong thời gian tư vấn cho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Thực hiện mô hình tổ chức mới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông báo: Hội đồng Tư vấn du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn cho Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và kết thúc hoạt động.

Việc kết thúc vai trò của TAB đánh dấu sự chuyển giao mô hình tư vấn để Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tự chủ hoàn toàn trong việc hoạch định chiến lược và triển khai các trọng điểm phát triển ngành./.

