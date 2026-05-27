Ngành du lịch tri ân du khách trong nước và quốc tế bằng món quà đặc biệt

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho hay du khách trong nước và quốc tế sẽ nhận món quà tri ân là bộ tranh gỗ Foil Art từ đơn vị này khi tham gia chương trình điều tra thông tin khách du lịch năm 2026.

Được biết, bộ tranh kết hợp chất liệu gỗ tự nhiên với nghệ thuật Foil Art hiện đại, tái hiện những dấu ấn văn hóa đặc trưng xuyên suốt dải đất hình chữ S qua hiệu ứng ánh kim tinh tế và những đường nét thủ công giàu cảm xúc.

Mỗi bức tranh Foil Art được thực hiện tỉ mỉ trên nền gỗ tự nhiên thân thiện với môi trường, kích thước nhỏ xinh, gọn nhẹ (8 x 8cm) vừa mang giá trị thẩm mỹ vừa là món quà lưu giữ cảm xúc và trải nghiệm cho chuyến khám phá Việt Nam của du khách. Đặc biệt, du khách có thể trực tiếp trải nghiệm sáng tạo tranh Foil Art để tự hoàn thiện một tác phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Bộ tranh là hành trình khởi hành từ miền Bắc với hình ảnh Tháp Rùa và Chùa Một Cột, gợi vẻ đẹp trầm mặc của Hà Nội với chiều sâu văn hóa và lịch sử. Hình ảnh bản Liền lại mang đến cảm nhận về sự bình yên của vùng cao Tây Bắc với những thửa ruộng bậc thang, nếp nhà truyền thống và đời sống cộng đồng giữa thiên nhiên.

Dọc dải đất miền Trung, bộ tranh mở ra không gian di sản với kiến trúc độc đáo của Chùa Thiên Mụ bên dòng sông Hương, nét cổ kính Hội An và hình ảnh Cầu Rồng vươn mình bên sông Hàn - biểu tượng cho tinh thần phát triển năng động và hiện đại của thành phố biển được mệnh danh đáng sống nhất Việt Nam.

Video hướng dẫn quy trình thực hiện tranh Foil Art trên gỗ giúp du khách hiểu rõ hơn về kỹ thuật thủ công và giá trị nghệ thuật của sản phẩm.

Vào đến khu vực phía Nam, Hội trường Thống Nhất lưu giữ những dấu mốc đặc biệt của đất nước, trong khi Chợ Bến Thành mang đậm sắc màu văn hóa và không khí nhộn nhịp đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.

Không chỉ “ghim” các điểm đến nổi bật, bộ sưu tập quà tặng tri ân du khách còn giới thiệu nghệ thuật dân gian Việt Nam qua tranh “Phú Quý” và “Tố Nữ.” Những đường nét truyền thống và vẻ đẹp của nghệ thuật dân gian góp phần khắc họa đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa Việt qua nhiều thế hệ./.

Từ tháng 6-8/2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dự kiến khảo sát khách du lịch nội địa tại Lào Cai, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Từ tháng 8-11/2026, hoạt động khảo sát du khách quốc tế dự kiến triển khai tại sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Đà Nẵng, cảng biển quốc tế Hạ Long và cửa khẩu Móng Cái. Du khách tham gia trả lời phiếu khảo sát sẽ nhận một bức tranh gỗ Foil Art như món quà lưu niệm mang sắc màu văn hóa và du lịch Việt Nam.

Du lịch Việt Nam “chốt” kịch bản tăng trưởng dài hạn giai đoạn 2026-2031 Trước những thuận lợi và khó khăn của toàn ngành, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết đơn vị này đã xây dựng hai kịch bản tăng trưởng cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2031.