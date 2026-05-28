Trong khuôn khổ chương trình kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và Festival Huế 2026, chiều 28/5, Ban Tổ chức Festival Huế 2026 cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức khai mạc Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Lễ hội Ẩm thực chay Festival Huế 2026 được tổ chức lần thứ 3 với quy mô ngày càng mở rộng, quy tụ nhiều khách sạn, nhà hàng và chùa tham gia, góp phần kết nối cộng đồng bằng tinh thần sẻ chia, nhân ái và làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa - du lịch của Huế.

Theo ông Trần Hữu Thùy Giang, thành phố luôn trân trọng các hoạt động văn hóa gắn với giá trị cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh Huế là thành phố di sản, Festival, xanh, thân thiện và nhân văn. Đồng thời đánh giá cao vai trò của Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trong việc lan tỏa tinh thần thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và phát huy truyền thống “tương thân tương ái.”

Diễn ra trong 2 ngày 28-29/5, Lễ hội Ẩm thực chay 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế đồng thời lan tỏa lối sống xanh, lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Sự kiện quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các khách sạn, nhà hàng, chùa trên địa bàn trong và ngoài thành phố, phục vụ hơn 5.000 lượt khách.

Với sự cầu kỳ trong chế biến, hài hòa về hương vị, màu sắc và dinh dưỡng, lễ hội mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm đặc sắc về ẩm thực chay Huế.

Không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh “Huế - kinh đô ẩm thực”, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng.

Ban Tổ chức cho biết, toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế trên địa bàn./.

