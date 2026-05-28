Sôi nổi và đặc sắc lễ hội cầu ngư làng chài Tân Phụng

Ngày 28/5, lễ hội cầu ngư làng chài Tân Phụng đã khai mạc tại làng chài Tân Phụng, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) - một trong những lễ hội văn hóa tâm linh đặc sắc, tri ân Cá Ông và cầu mong “trời yên bể lặng, mưa thuận gió hòa” và an lành cho vụ cá nam đầy năng suất, tôm cá đầy khoang sau mỗi chuyến vươn khơi bám biển của người dân vùng biển tỉnh Gia Lai.

Tham gia lễ hội, có lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể xã Phù Mỹ Đông, cùng hàng ngàn người dân và du khách trong nước và quốc tế.

Tương tự như các lễ cầu ngư hàng năm, dưới cái nắng gay gắt đặc trưng vụ cá nam của vùng biển tỉnh Gia Lai, lễ hội cầu ngư làng chài Tân Phụng năm nay diễn ra trong 3 ngày 28-30/5 (tức 12-14/4 Âm lịch) với 2 phần lễ và hội.

Theo đó, ở phần lễ có các nghi lễ: rước sắc phong, tế cầu ngư, nghinh Ông… (diễn ra trên biển), ngư dân hết sức trang nghiêm, thành kính dâng hương tỏ lòng tri ân thần biển đã phù hộ, độ trì, để bà con ngư dân có vụ cá bình an và năng suất.

Qua phần hội, hàng nghìn người dân trong và ngoài xã Phù Mỹ Đông hòa chung trong không khí vui tươi, sẻ chia, hòa đồng qua các trò chơi dân gian đặc trưng của văn hóa vùng biển: Hát tuồng, hò bả trạo, đua thuyền, đập heo đất, đá bóng....

Tại Gia Lai, lễ hội cầu ngư là một lễ hội văn hóa tín ngưỡng đã được chính quyền, nhân dân các cấp trong tỉnh gìn giữ qua nhiều thế hệ suốt hàng nghìn năm, đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong văn hóa tín ngưỡng vùng biển.

Qua đó, lễ hội cầu ngư trở thành là một trong những sản phẩm du lịch thu hút nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.

Chia sẻ tại lễ hội, ông Nguyễn Hữu Kim (người dân xã Phù Mỹ Đông), cho biết: Để bảo tồn, phát huy giá trị các bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần đa dạng, phong phú thêm các sản phẩm du lịch để thu hút du khách đến tham quan trải nghiệm, chính quyền, ngành, hội, đoàn thể các cấp đã đồng loạt triển khai nhiều phương án hỗ trợ, tạo điều kiện bảo tồn. phát triển các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng cầu ngư đặc sắc của địa phương.

Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, xã Phù Mỹ Đông còn huy động các lực lượng như Công an, y tế, dân quân, đoàn viên thanh niên giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong lễ hội.

Qua đó, tạo tâm lý an tâm cho nhân dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm trong các hoạt động diễn ra trên địa bàn./.

