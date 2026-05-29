An Giang: Người dân vùng biên tận dụng cỏ bàng làm đồ thủ công mỹ nghệ phát triển kinh tế

Người dân tỉnh An Giang tận dụng nguyên liệu cỏ bàng tạo ra nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ như túi xách thời trang, vật dụng gia đình, trang trí nội thất tạo nguồn thu nhập ổn định cuộc sống.

Văn Sĩ
Cánh đồng cỏ bàng Phú Mỹ (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) là nguồn nguyên liệu dồi dào để người dân khai thác phục vụ đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Cỏ bàng sau khi cắt về được phơi khô để làm nguyên liệu đan đát các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Người dân phơi cỏ bàng làm nguyên liệu đan đát sản phẩm thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Cỏ bàng được phơi khô trước khi đưa vào đan đát các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Gia công các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng của người dân vùng biên giới Giang Thành. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Phụ nữ xã Giang Thành may gia công sản phẩm từ cỏ bàng. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang với nghề đan cỏ bàng. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cỏ bàng được xuất khẩu sang nước ngoài, giúp nâng cao thu nhập cho người dân. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
