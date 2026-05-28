Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram.
Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều 28/5/2026, tại Thủ đô Bangkok,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan.
Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Sophon Saram, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn quan hệ hai nước nói chung và quan hệ giữa quốc hội hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nhật Bản; hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực.
Quan hệ Việt Nam-Philippines mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc và là trụ cột quan trọng góp phần củng cố đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực và thế giới.
Chiều 28/5/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6/2026 và báo cáo tiến độ thực hiện hàng tuần.
Chiều 28/5/2026, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (20/4/1961-20/4/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Tây Australia-Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giữa Việt Nam và bang Tây Australia trong các lĩnh vực trọng điểm.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá Việt Nam và Philippines có tiềm năng mở rộng hợp tác thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, năng lượng tái tạo, thủy sản và kinh tế biển.
Trong buổi hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Thái Lan không ngừng phát triển.
Việt Nam thúc đẩy gắn kết chiến lược với Singapore trong thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, đồng thời cũng giúp cho Singapore tăng khả năng chống chịu và hiệu quả phát triển trong thời gian tới.
Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 50/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363 quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với quân đội.
Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện và thực chất.
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ HĐND các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã cùng ấn nút khai trương Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng yếu tố cơ bản của chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là tinh gọn tổ chức bộ máy mà tái cấu trúc lại phương thức vận hành của nền hành chính quốc gia.
Sau khi thăm cột mốc ba biên, đoàn sỹ quan trẻ ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đến giao lưu tại Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia (thôn Tà Ka, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).
Sáng 28/5, tại Thủ đô Bangkok, sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội.
Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% từ kinh tế biển, năng lượng và chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển bền vững và đột phá.
Đại diện HĐND các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp cơ sở.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Azerbaijan nhân kỷ niệm 108 năm ngày Độc lập nước này.
Hội đồng Nhân dân không chỉ là cơ quan quyết nghị và giám sát mà phải thực sự trở thành thiết chế kiến tạo phát triển, đồng hành cùng chính quyền khơi thông nguồn lực và củng cố niềm tin của nhân dân.
Sáng 28/5, ngay sau Lễ đón chính thức tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hội đàm hẹp.
Sáng 28/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở Thủ đô Bangkok.
Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia được Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng Cục Điện lực.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với Hội đồng nhân dân theo hướng khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Thực tiễn cho thấy bộ máy dân cử tại Hải Phòng vận hành tinh gọn, tiếng nói của cử tri được truyền tải nhanh hơn, và các chủ trương cũng đi thẳng vào đời sống một cách thực chất hơn.
Yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân các cấp là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, phương thức hoạt động và chất lượng quyết sách, nâng cao hiệu quả giám sát.
Nauru là quốc gia giàu tài nguyên biển, luôn coi Việt Nam là hình mẫu phát triển và là đối tác giàu tiềm năng trong việc cung ứng hàng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh, hợp tác đánh bắt cá ngừ.