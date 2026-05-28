Đẩy mạnh hợp tác cấp địa phương giữa Việt Nam và Australia trên nhiều lĩnh vực

Ngày 28/5, tại Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở thành phố Perth (Australia), Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã tiếp xã giao ông David Morgan, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Tây Australia-Việt Nam (WAVBC).

Tại buổi tiếp, hai bên đã thảo luận sâu rộng các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và bang Tây Australia trong các lĩnh vực trọng điểm: thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.



Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia cần tiếp tục được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác kinh tế, đầu tư thực chất và hiệu quả, tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu của hai bên.

Đánh giá cao vai trò cầu nối của WAVBC trong việc thúc đẩy dòng chảy kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và bang Tây Australia, Tổng Lãnh sự đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tăng cường chia sẻ thông tin về các cơ hội đầu tư, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như khoa học-công nghệ, khoáng sản chiến lược, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời tích cực quảng bá tiềm năng hợp tác thông qua các hoạt động du lịch và giao lưu văn hóa, nhân dân.



Chúc mừng Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chính thức nhận nhiệm vụ tại Tây Australia, Chủ tịch WAVBC David Morgan nhìn nhận bang Tây Australia sở hữu dư địa hợp tác rất lớn, song hiện vẫn chưa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp Australia cũng chưa có nhiều thông tin về năng lực của các đối tác Việt Nam.

Ông Morgan chia sẻ định hướng ưu tiên của WAVBC trong thời gian tới là thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, hội đồng đặc biệt quan tâm đến thế hệ doanh nhân trẻ nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch WAVBC khẳng định công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI) và tự động hóa sẽ là những lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong giai đoạn tới.

Kết thúc buổi tiếp, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để hiện thực hóa các định hướng trên, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác cấp địa phương, trọng tâm là kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Perth thông qua các tổ chức đại diện, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu và chia sẻ thông tin liên tục./.

