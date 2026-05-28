Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nhật Bản

Sáng 28/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản; hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Hai bên tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác như Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn sỹ quan tham mưu ba quân chủng hải, lục và không quân. Hợp tác về đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh… cũng đạt những kết quả tích cực.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đạt kết quả thực chất, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng; Đối thoại cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao-Bộ Quốc phòng; hợp tác quân binh chủng; triển khai hiệu quả Ý định thư về hợp tác đào tạo (ký tháng 12/2025); hợp tác về quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+…

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ và các doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12/2026.

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam, trong đó hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng. Đại sứ mong muốn trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tiếp nối những thành quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae vừa qua, đặc biệt là lĩnh vực quốc phòng. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, hợp tác huấn luyện, đào tạo, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa hai nước./.

