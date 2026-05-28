Bộ Nội vụ yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 10/6

Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố cũng như bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Việc triển khai này nhằm thực hiện kịp thời, đồng bộ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6/2026.

Theo Bộ Nội vụ, phương án tổng thể phải bao gồm cả phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định, đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Để bảo đảm tiến độ, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương định kỳ trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần phải báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về Bộ (thông qua Vụ Chính quyền địa phương) để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung báo cáo hàng tuần cần tập trung làm rõ các số liệu cụ thể tính đến thời điểm báo cáo, bao gồm tiến độ sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí và giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Các địa phương báo cáo chi tiết việc ban hành phương án tổng thể, tiến độ xây dựng Đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thông qua Hội đồng nhân dân cấp xã; dự kiến kết quả sắp xếp, số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp.

Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương cần nêu rõ số lượng tiếp nhận vào công chức, viên chức; số lượng thực hiện hợp đồng vị trí chuyên môn; số lượng bố trí về thôn, tổ dân phố; cùng với tình hình giải quyết chế độ, chính sách và kinh phí thực hiện.

Bộ Nội vụ đề nghị, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ theo yêu cầu khắt khe của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ./.

