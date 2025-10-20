Việt Nam gây ấn tượng tại triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ ở Hong Kong

Từ ngày 20-23/10, Mega Show Hong Kong 2025 (Triển lãm quốc tế chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ, quà tặng, đồ chơi và đồ gia dụng) diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) với sự tham dự của hơn 3.000 gian hàng gồm các sản phẩm sáng tạo, chất lượng cao đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các gian hàng Việt Nam tại triển lãm đã gây chú ý và ấn tượng mạnh tới các đối tác, khách hàng quốc tế.

Năm nay, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội thuộc Sở Công thương Hà Nội đã tổ chức đoàn gồm 22 doanh nghiệp tham gia triển lãm với các mặt hàng chính như hàng trang trí nội-ngoại thất, mây tre thủ công mỹ nghệ, sơn mài, gốm sứ, thêu ren, dệt may nội thất, quà tặng phục vụ cho khách du lịch…

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ông Hoàng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương Hà Nội, cho biết thành phố Hà Nội đã đồng hành hỗ trợ cho 22 doanh nghiệp điển hình trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, quà tặng cũng như các sản phẩm là thế mạnh của thành phố. Hong Kong là thị trường thế mạnh để đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ giới thiệu, quảng bá đến các nước trên thế giới.

Tham gia Mega Show 2025, các doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, lựa chọn các mẫu mã mới, sản phẩm mới để quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trong giai đoạn tới, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với ban tổ chức để đảm bảo sang năm 2026, có thể mở rộng thêm quy mô, hỗ trợ thêm nhiều doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tiến sỹ Dương Thị Kim Liên - Chủ tịch Công ty Cổ phần doanh nghiệp xã hội Sun Craft, cho biết công ty đã tham gia nhiều sự kiện triển lãm quốc tế, đặc biệt là đã có được những khách hàng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu.

Thông qua sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội, công ty đã có cơ hội lần đầu tiên tham gia hội chợ có quy mô lớn như Mega Show tại Hong Kong. Đây là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xã hội.

Bà Dương Thị Kim Liên cho biết công ty chủ yếu kinh doanh sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm hàng nhựa, hàng thêu may hoặc lụa đều đến từ các làng nghề thủ công quanh khu vực phía Bắc Hà Nội. Công ty đang tập trung không chỉ vào phát triển, hỗ trợ các làng nghề mà còn tham gia các hoạt động hỗ trợ về xã hội, dành một số công đoạn của sản phẩm cho các bạn khuyết tật hoặc yếu thế tham gia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Phú Tuấn, chia sẻ thông qua tham gia Mega Show các năm trước, công ty đã tìm kiếm được một số tệp khách hàng đến từ Mỹ và châu Âu. Các sản phẩm công ty giới thiệu cho bạn bè quốc tế tại hội chợ đều là các sản phẩm thân thiện với môi trường được làm từ cây mây, cây tre, cây cói, cây bèo..., được thu mua và sản xuất trong các làng nghề truyền thống… Công ty hy vọng có thể tìm kiếm thêm các tệp khách hàng mới từ các nước Trung Đông, Ấn Độ hoặc là châu Á.

Các sản phẩm khảm trai mỹ nghệ của Việt Nam tại triển lãm. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Ông Mike Jackson Jr - Giám đốc điều hành công ty Charleston Wrap, chia sẻ hiện nay số lượng nhân viên của công ty làm việc tại thị trường Việt Nam ngày càng tăng, vì vậy, công ty đang tìm kiếm những ý tưởng mới, những nhà máy mới tại Việt Nam. Đối với công ty Charleston Wrap, chất lượng là điều quan trọng nhất song giá cả cũng không kém phần quan trọng.

Theo ông Mike Jackson Jr, với mức giá sản phẩm của Việt Nam hiện nay, sản phẩm Việt Nam vẫn có lợi thế dù trong bối cảnh thuế quan hiện tại.

Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình được doanh nghiệp Việt Nam đưa đến hội chợ đều do những người thợ thủ công tài hoa tạo ra, thân thiện và gần gũi với môi trường, phù hợp với trào lưu tiêu dùng trên thế giới.

Mega Show Hong Kong được tổ chức hàng năm vào tháng 10, là nền tảng giúp giới thiệu và tìm kiếm nguồn cung ứng các sản phẩm, thu hút người mua chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

Mega Show Hong Kong 2025 thu hút sự tham dự của từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Nga./.

