Triển lãm EXPO Osaka 2025 tại Nhật Bản tiếp tục ghi dấu mốc mới

Triển lãm Thế giới tại Osaka (EXPO Osaka 2025) tiếp tục ghi dấu mốc mới về số lượt khách tham quan khi đã thu hút hơn 25 triệu lượt người sau 6 tháng diễn ra.

Theo số liệu được Ban tổ chức công bố ngày 12/10, tổng cộng đã có 22,07 triệu vé được bán ra và số lượt khách tham quan đã đạt trên 25 triệu, do vé cho phép khách tham quan ra vào nhiều lần.

Con số này cao hơn đáng kể so với 22,05 triệu lượt khách tham quan được ghi nhận tại triển lãm ở tỉnh Aichi cách đây 20 năm.

Ban tổ chức nói rõ, mặc dù lượng khách tham quan hằng ngày đến EXPO 2025 giảm xuống dưới 100.000 lượt trong những tháng đầu sau khi triển lãm mở cửa vào tháng 4, nhưng vài tuần gần đây đã bất ngờ tăng vọt lên hơn gấp đôi nhờ hiệu ứng lan truyền trên các mạng xã hội và truyền miệng.

Cũng theo Ban tổ chức, doanh số bán hàng được cấp phép, bao gồm cả thú nhồi bông của linh vật chính thức Myaku-Myaku, đạt khoảng 80 tỷ yen (tương đương 525 triệu USD), tính đến cuối tháng 8. Dự kiến, lợi nhuận thu về từ triển lãm sẽ đạt khoảng 28 tỷ yen.

Theo kế hoạch, EXPO 2025 sẽ khép lại vào ngày 13/10 và tại lễ bế mạc sự kiện, lá cờ của Cục Triển lãm Quốc tế - cơ quan có trụ sở tại Paris (Pháp) chịu trách nhiệm giám sát các hội chợ triển lãm thế giới, sẽ được trao cho Saudi Arabia, nước đăng cai tổ chức sự kiện năm 2030./.

