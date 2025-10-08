Các gian hàng Hội chợ mùa Thu 2025 cần chú trọng tương tác với người tiêu dùng

Chiều 8/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025.

Hội chợ mùa Thu 2025 dự kiến diễn ra từ 20/10-5/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Hội chợ mùa Thu 2025 là hội chợ được tổ chức với quy mô lớn nhất (với khoảng 3.000 gian hàng), tại trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các tập đoàn, tổng công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Việc tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 (Hội chợ) với quy mô lớn là rất cần thiết. Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Bộ Công Thương - đơn vị tổ chức Hội chợ đã nhận được dự toán kinh phí từ một số bộ, cơ quan Trung ương và 33 tỉnh, thành phố.

Bộ đang tổng hợp các dự toán này để gửi Bộ Tài chính theo hình thức cuốn chiếu, đồng thời tiếp tục đôn đốc các đơn vị còn lại gửi dự toán kinh phí.

Về thành phần tham gia, đến nay đã có 33/34 địa phương và 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đăng ký và nhận mặt bằng. Việc thi công các gian hàng sẽ được tiến hành trước 7 ngày.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã báo cáo về không gian triển lãm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cũng như công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc và Lễ bế mạc Hội chợ. Đại diện Tập đoàn Vingroup cũng đã báo cáo về thiết kế tổng thể, bộ nhận diện và logo của Hội chợ.

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của các Bộ Công Thương,; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tập đoàn Vingroup và các cơ quan liên quan trong việc tích cực triển khai các nội dung công việc, đáp ứng yêu cầu và đúng tiến độ đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tập đoàn Vingroup tiếp tục rà soát kỹ lưỡng bộ nhận diện và logo của Hội chợ trước khi công bố chính thức.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành chức năng hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội chợ do tỉnh này đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để mời các doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực này tham gia Hội chợ. Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ cần đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp tiêu biểu, sản phẩm chất lượng cao, có khả năng thương mại hóa.

Về tiến độ thiết kế gian hàng, Phó Thủ tướng đặt thời hạn các địa phương phải hoàn thành toàn bộ công tác thiết kế gian hàng tiêu chuẩn trước ngày 13/10. Đối với các gian hàng đặc biệt, cần hoàn thành thiết kế trước ngày 17/10.

Tất cả phải báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Khi thiết kế cần đảm bảo khoảng cách giữa các gian hàng, có không gian nghỉ ngơi, và đủ khu vực vệ sinh cho khách tham quan.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo về tiến độ triển khai xây dựng thiết kế khu vực của thành phố, đồng thời cử đầu mối phối hợp về giao thông, an toàn thực phẩm, an ninh, y tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn ra Hội chợ.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tham gia phải quán triệt: Hội chợ không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, còn phải có tương tác với người tiêu dùng.

Những hoạt động tương tác này sẽ làm cho Hội chợ thêm sinh động và hấp dẫn. Phó Thủ tướng gợi ý, có thể giới thiệu quy trình sản xuất cà phê chồn hoặc cách pha càphê truyền thống để người nước ngoài hiểu rõ hơn về đặc sản của Việt Nam; hoặc tạo ra các trải nghiệm cho khách tham quan bằng việc tái hiện hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ hay không khí Tuyên ngôn Độc lập năm 1945.

Về công tác thông tin, truyền thông về Hội chợ, Phó Thủ tướng yêu cầu họp báo giới thiệu về Hội chợ vào ngày 12 hoặc 13/10. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về gian hàng của mình./.

