Bộ Công Thương: Hội chợ Mùa Thu đang được triển khai đúng tiến độ

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương quý 3/2025 tổ chức chiều ngày 8/10, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có công điện chỉ đạo tổ chức Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra vào tháng 10/2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức hội chợ.

Thông tin về tiến độ tổ chức hội chợ, ông Lê Hoàng Tài cho hay thời gian tổ chức hội chợ ngắn, nhưng trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang khẩn trương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

“Dù thời gian ngắn, nhưng trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đang khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành tổ chức triển khai hội chợ kịp tiến độ. Đến nay, công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức hội chợ cơ bản đã tiến hành xong,” ông Tài nhấn mạnh.

Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến gồm 10 sảnh triển lãm với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn. Đối tượng tham gia là các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Hội chợ được chia thành 5 phân khu chính, trong đó, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành phố Hà Nội được giao chỉ đạo trực tiếp.

Theo ông Tài, trong chiều 8/10, đoàn Lãnh đạo Chính phủ trong đó có Bộ Công Thương đi kiểm tra thực địa tổ chức hội chợ. Qua đó, tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Dù thời gian ngắn, song với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp giữa các bộ, ngành và 34 tỉnh, thành phố, dự kiến hội chợ sẽ được triển khai đảm bảo theo kế hoạch đặt ra.

Về công tác truyền thông, Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho biết, Bộ Công Thương giao Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xúc tiến thương mại, Báo Công Thương phối hợp triển khai thực hiện.

Thông tin thêm về công tác tổ chức hội chợ, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Thủ tướng đã có công điện phân công đầy đủ Bộ ngành, địa phương, cơ quan truyền thông triển khai thực hiện tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Bộ Công Thương với vai trò đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, cơ quan truyền thông… đã trình Chính phủ lập Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu 2025; Bộ Công Thương cũng lập Ban Tổ chức triển khai tổ chức hội chợ.

"Hội chợ Mùa Thu 2025 không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại đơn thuần mà còn là sự kiện có ý nghĩa chính trị, tiếp nối thành công của sự kiện A80. Vì vậy, tôi kỳ vọng các cơ quan truyền thông cùng lan toả rộng sự kiện tới người dân, doanh nghiệp… Qua đó, góp phần thành công chung của hội chợ," Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh./.

Hội chợ Mùa Thu 2025 dự kiến sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/10 đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội với quy mô trên 100.000m2, tương đương khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô quốc gia, là khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy thương mại, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời phát huy tiềm năng của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và văn hóa. Hội chợ Mùa Thu 2025 được kỳ vọng là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, kết nối doanh nghiệp trong nước và quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường, góp phần khẳng định thương hiệu hàng Việt và vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Hội chợ mùa Thu 2025 - Hội chợ "ba nhất" đầu tiên tại Việt Nam Hội chợ mùa Thu 2025 là sự kiện lớn nhất Việt Nam với quy mô 3.000 gian hàng, thu hút toàn bộ 34 tỉnh thành và các doanh nghiệp trong và ngoài nước.