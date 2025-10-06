Hội chợ mùa Thu 2025 - Hội chợ "ba nhất" đầu tiên tại Việt Nam

Văn phòng Chính phủ có thông báo số 536/TB-VPCP ngày 5/10/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Hội chợ mùa Thu 2025.

Thông báo nêu Hội chợ mùa Thu 2025 là Hội chợ đầu tiên tại Việt Nam, được tổ chức với quy mô lớn nhất (với khoảng 3.000 gian hàng), tại Trung tâm lớn nhất, hiện đại nhất (diện tích khoảng 100.000m2) và thành phần, số lượng tham gia lớn nhất (tất cả 34 tỉnh thành, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp tư nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đều được huy động tham gia).

Việc tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 (Hội chợ) với quy mô lớn là rất cần thiết.

Hội chợ sẽ là kênh xúc tiến thương mại tập trung, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo đánh giá cao Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup trong thời gian ngắn đã phối hợp để hoàn thành dự thảo kế hoạch triển khai, chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 và kịp thời phổ biến đến các địa phương, Bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần nghiên cứu để Hội chợ tương tự sẽ được duy trì tổ chức hàng năm; giao Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng Đề án để không chỉ tổ chức Hội chợ mùa Thu, mà có thể mùa Hạ, mùa Xuân...; không chỉ xứng tầm quốc gia mà còn từng bước vươn tới tầm khu vực, quốc tế.

Thống nhất phương án bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trước ngày 10/10

Để tổ chức chất lượng, thành công Hội chợ mùa Thu 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 172/CĐ-TTg ngày 25/9/2025 về tổ chức Hội chợ mùa Thu năm 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch, Tổng giám đốc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm sau:

Các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc, nhiệm vụ được phân công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 15292/BTC-QLĐT ngày 2/10/2025 chủ động lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện công việc phục vụ tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 tại phân khu được giao.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam thống nhất phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối, phòng chống cháy nổ, bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm và thông báo cụ thể đơn vị chịu trách nhiệm, tên người đầu mối, hotline... trước ngày 10/10.

Các địa phương khẩn trương liên hệ với Công ty Cổ phần hội chợ Triển lãm Việt Nam để nhận mặt bằng chậm nhất trong ngày 06/10/2025; đồng thời, chủ động lên phương án thiết kế, dàn dựng, thi công ngay tại phân khu "Thu đất Việt - Sắc nước hương Thu."

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thiết kế tổng thể, phân khu, sơ đồ mặt bằng Hội chợ

Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 2/10/2025 và ý kiến của các đại biểu dự họp, khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025 báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, cho ý kiến.

Tập trung chỉ đạo, trực tiếp làm việc, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thiết kế tổng thể, phân khu, sơ đồ mặt bằng Hội chợ bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra và đầy đủ căn cứ pháp lý theo quy định pháp luật; Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt thiết kế tổng thể, phân khu theo thẩm quyền.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam thông báo các chi phí phát sinh khác (nếu có) để các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán chi phí; đôn đốc các cơ quan, đơn vị vào thi công, bảo đảm thời gian thi công phù hợp với khối lượng triển khai công việc của từng đơn vị.

Bộ Tài chính trên cơ sở tổng hợp, báo cáo đề xuất của Bộ Công Thương về nhu cầu hỗ trợ kinh phí của các Bộ, ngành, địa phương (nếu có) khẩn trương đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chậm nhất là 10/10/2025, theo đúng quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả, tránh lãng phí, tiêu cực; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam thống nhất về thời lượng, kịch bản chương trình Bế mạc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; phối hợp với Bộ Công Thương cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông, báo, đài trước, trong và sau Hội chợ (tổ chức họp báo trước 10 ngày).

Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam khẩn trương hoàn thành Thiết kế tổng thể và sơ đồ mặt bằng các phân khu để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa thiết kế từng phân khu, thống nhất nhận diện chung của cả Hội chợ; rà soát kỹ, chuẩn bị đủ điều kiện hạ tầng để các đơn vị vào thi công dàn dựng và triển khai các hoạt động của Hội chợ; phối hợp, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện cho nhà thầu vào thực hiện; cung cấp yêu cầu kỹ thuật cho Bộ Công Thương, các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý vận hành cơ sở hạ tầng trong thời gian Hội chợ.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức Hội chợ để phục vụ tốt Nhân dân và khách tham quan./.

