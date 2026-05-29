Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa Chỉ huy trên tàu - được ví như “sở chỉ huy di động” của ngành đường sắt.

Sáng 29/5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức ra mắt “Đoàn tàu chuyên xa QT3/4” trên hành trình Hà Nội-Thái Nguyên.

Không chỉ đơn thuần là phương tiện vận chuyển hành khách, đây còn là mô hình tích hợp giữa vận tải, điều hành, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ hiện đại, đánh dấu bước chuyển mình mới của ngành đường sắt Việt Nam.

Đoàn tàu gồm 6 toa chức năng, tạo thành hệ sinh thái vận hành đồng bộ và linh hoạt. Điểm nhấn đặc biệt là toa Chỉ huy trên tàu - được ví như “sở chỉ huy di động” của ngành đường sắt.

Với hệ thống kết nối trực tuyến và thiết bị điều hành hiện đại, các cuộc họp, xử lý công việc hay chỉ đạo vận hành có thể thực hiện ngay trên hành trình di chuyển./.