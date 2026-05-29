Miền Bắc sắp đón thêm mưa lớn: Tiềm ẩn nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh

Từ chiều tối và đêm ngày 29/5, miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục đón mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to vượt ngưỡng 100mm kèm nguy cơ thiên tai cực đoan.

Bản tin 60s ngày 29/5/2026 gồm những nội dung sau:

Miền Bắc sắp đón thêm mưa lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mưa đá và gió giật mạnh.

Xét xử loạt cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền, cấp phép sai cho 686 phòng khám, tiệm thuốc.

Cảnh sát bất ngờ phong tỏa một cửa hàng vàng nổi tiếng ở Ninh Bình.

Nam rapper bị bắt trong đường dây ma túy liên tỉnh ở Thành phố Hồ Chí Minh là ai?

Nhà đầu tư ngậm ngùi cắt lỗ khi giá vàng SJC về mức thấp nhất trong nhiều tháng.

Iran yêu cầu Mỹ giải phóng “một cách vô điều kiện” toàn bộ tài sản bị phong tỏa.

Đại giáo chủ Iran kêu gọi tăng cường đoàn kết.

Tổng thống Nga sẵn sàng đàm phán với châu Âu về Ukraine./.