Giá dầu thế giới biến động theo các diễn biến mới tại Trung Đông

Kết thúc phiên giao dịch đầy biến động ngày 28/5, giá dầu thô phân hóa, khi nhà đầu tư thận trọng xem xét các báo cáo trái chiều về tiến trình đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Giá dầu Brent giao tháng 7/2026 giảm 58 xu Mỹ (tương đương 0,6%), chốt phiên ở mức 93,71 USD/thùng. Ngược lại, hợp đồng dầu Brent tháng 8/2026 được giao dịch sôi động hơn tăng 72 xu, lên 92,97 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ tăng nhẹ 22 xu (tương đương 0,3%), đóng cửa ở mức 88,90 USD/thùng.

Vào đầu phiên, giá dầu có thời điểm tăng hơn 2% sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ của Mỹ, nhằm đáp trả các cuộc không kích của nước này vào một địa điểm ở vùng ngoại vi sân bay Bandar Abbas.

Diễn biến mới đã đe doạ thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai bên.

Thị trường năng lượng liên tục biến động trong những phiên gần đây, do các tín hiệu mâu thuẫn về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng tại Trung Đông và triển vọng mở lại eo biển Hormuz.

Các nguồn tin cho biết khu vực huyết mạch hàng hải này, vốn chiếm tới 1/5 lượng dầu lưu thông toàn cầu, hiện vẫn chỉ hoạt động với một phần nhỏ công suất so với trước xung đột.

Các nguồn tin thân cận cho biết các bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự phê chuẩn cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran lại cho rằng văn bản ghi nhớ giữa hai bên vẫn chưa được hoàn tất hay xác nhận chính thức.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu cũng chịu áp lực từ số liệu chính thức cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 3,3 triệu thùng trong tuần trước. Mặc dù đây là tuần giảm thứ 6 liên tiếp, con số này vẫn thấp hơn mức dự báo giảm 4,1 triệu thùng của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhấn mạnh thị trường dầu mỏ hiện vẫn nhạy cảm với diễn biến tại Trung Đông hơn là các dữ liệu về kho dự trữ nội địa của Mỹ./.

