EVNHANOI không cắt điện trong thời gian thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 diễn ra trong các ngày 30-31/5; riêng thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ thi thêm ngày 01/6/2026. Đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kỳ thi dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12/6/2026.

Theo thống kê, số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm nay tiếp tục ở mức cao với hơn 124.900 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Trong khi đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội có khoảng 127.866 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 222 điểm thi trên toàn thành phố.

Khối lượng điểm thi lớn, trải rộng trên nhiều địa bàn cùng điều kiện thời tiết nắng nóng cao điểm mùa hè khiến yêu cầu đảm bảo điện cho các kỳ thi năm nay trở nên đặc biệt quan trọng. Không chỉ đảm bảo điện phục vụ công tác tổ chức thi, việc duy trì nguồn điện ổn định còn góp phần đảm bảo điều kiện học tập, làm bài của thí sinh, vận hành hệ thống camera giám sát, thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống làm mát cũng như các hoạt động điều hành, bảo mật đề thi và chấm thi.

Kiểm tra tình trạng máy phát tại điểm thi trường Trần Phú. (Ảnh: EVNHANOI)

EVNHANOI cho biết sẽ không thực hiện các công tác ngừng hoặc giảm cung cấp điện trên lưới điện cao, trung và hạ thế có liên quan đến các trọng điểm thi trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT từ ngày 30/5 đến 01/6/2026 và tại các điểm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian từ ngày 10-13/6/2026.

EVNHANOI cũng đã tăng cường rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, trạm biến áp và đường dây cấp điện cho các điểm thi, địa điểm in sao đề thi, chấm thi, khu vực làm việc của Ban Chỉ đạo thi các cấp và các địa điểm phục vụ công tác điều hành kỳ thi; bố trí lực lượng ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện lưu động

Tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố, cán bộ công nhân viên ngành điện đã kiểm tra nguồn điện, rà soát tình trạng vận hành của các trạm biến áp, tủ điện, đường dây cấp điện và phối hợp cùng nhà trường kiểm tra hệ thống điện nội bộ nhằm đảm bảo các thiết bị phục vụ kỳ thi hoạt động ổn định, an toàn.

Bên cạnh công tác kiểm tra nguồn điện, lực lượng EVNHANOI cũng hỗ trợ, kiểm tra các thiết bị chữa cháy tại khu vực phòng điện, phòng máy và những nơi tập trung đông thí sinh nhằm hạn chế các nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến công tác tổ chức kỳ thi./.

