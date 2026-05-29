Doanh nghiệp ngành kính đón đầu cơ hội hội nhập qua Triển lãm Glasstec 2026

Ngành kính Việt Nam hiện đang đứng trước những cơ hội phát triển đột phá song hành cùng nhiều thách thức lớn trong quá trình hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thời cơ, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) đã tổ chức buổi giới thiệu Triển lãm Glasstec 2026 vào ngày 28/5. Sự kiện thu hút sự quan tâm từ các chuyên gia và nhà sản xuất nhờ mang lại cái nhìn toàn diện về bức tranh ngành kính thế giới.

Cụ thể, Triển lãm Glasstec 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 20-23/10 tại Trung tâm Triển lãm Messe Düsseldorf, Cộng hòa liên bang Đức. Đây là cơ hội đặc biệt để các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp làm việc với những đối tác toàn cầu về công nghệ và vật liệu kính tiên tiến. Việc tham gia sự kiện này cho phép các nhà sản xuất trong nước tiếp cận trực tiếp với các nhà cung cấp máy móc hiện đại, từ đó tìm kiếm cơ hội hợp tác dài hạn, chuyển giao công nghệ và nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Phiên thảo luận về việc mở rộng cơ hội toàn cầu đã cung cấp nhiều giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong việc tận dụng các hội chợ quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh. (Ảnh: Vietnam+)

Tại sự kiện giới thiệu, ông Björn Koslowski, Phó Trưởng đại diện AHK Việt Nam nhấn mạnh vai trò của các Triển lãm thương mại quốc tế trong việc thúc đẩy kết nối kinh doanh, trao đổi công nghệ và tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác toàn cầu, đặc biệt là những nền tảng trọng yếu (như Glasstec). Các nội dung về thị trường và ngành kính tại Đức đã được chia sẻ, mang đến góc nhìn về xu hướng công nghệ, đổi mới sản xuất và định hướng phát triển của thị trường trong tương lai.

Bên cạnh các hoạt động cập nhật thông tin thị trường, phiên thảo luận về việc mở rộng cơ hội toàn cầu đã cung cấp nhiều giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong việc tận dụng các hội chợ quốc tế để nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với tư cách là đại diện chính thức của Messe Düsseldorf tại Việt Nam, AHK Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp trong mọi quy trình từ tư vấn, đăng ký đến hỗ trợ thủ tục thị thực. Sự phối hợp chặt chẽ này đảm bảo cho các đơn vị tham gia có một lộ trình minh bạch, hiệu quả, giúp ngành kính Việt Nam từng bước thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu và chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu./.

Nghị quyết số 59-NQ/TW (24/01/2025) của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính đồng bộ của quá trình hội nhập, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững. Nghị quyết xác định các mục tiêu cụ thể trên nhiều lĩnh vực: kinh tế; chính trị, quốc phòng, an ninh; khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục, y tế… cùng với việc nâng cao năng lực và bản lĩnh hội nhập quốc tế.

