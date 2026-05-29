Giá dầu giảm mạnh trước thông tin Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn

Giá dầu thế giới đã sụt giảm hơn 1% trong phiên giao dịch chiều ngày 29/5 và đang trên đà ghi nhận tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2026.

Biến động này diễn ra sau các báo cáo cho thấy Mỹ và I-ran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn, mặc dù các điều khoản cuối cùng vẫn đang trong quá trình hoàn tất và cần phải chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong phiên chiều nay, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,32%, tương đương 1,24 USD, xuống còn 92,47 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,51%, tương đương 1,34 USD, xuống mức 87,56 USD/thùng.

Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent đã lao dốc tới 10,5%-mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 6/4. Trong khi đó, giá dầu WTI cũng bốc hơi 9,2% giá trị-mức tổn thất theo tuần lớn nhất kể từ tuần kết thúc ngày 13/4.

Theo truyền thông báo chí phương Tây, Mỹ và Iran đã đạt được một thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn hôm 28/5, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đối với hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa chính thức phê chuẩn thỏa thuận này và truyền thông nhà nước Iran tuyên bố văn bản cuối cùng vẫn chưa được ký kết.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán IG, nhận định, thị trường đang đồng thuận rằng xung đột đã đi đến hồi kết và một thỏa thuận sắp được thực thi. Chừng nào tâm lý này còn duy trì, giá dầu thô vẫn còn dư địa để nới rộng đà giảm về mức hỗ trợ kỹ thuật khoảng 80-85 USD/thùng.

Cùng với thỏa thuận ngừng bắn, việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz-tuyến đường huyết mạch trung chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới-đang được kỳ vọng rất lớn.

Hiện tại, lưu lượng tàu thuyền qua "điểm nghẽn" hàng hải này vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức trước chiến sự.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING cho rằng, việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz sẽ giúp giải tỏa áp lực tức thì cho thị trường dầu mỏ, song khả năng phục hồi hoàn toàn nguồn cung vẫn còn là một dấu hỏi lớn./.

