Colombia: Đụng độ giữa các nhóm vũ trang, gần 50 người thiệt mạng

Ngày 28/5, một thị trưởng địa phương của Colombia cho biết các cuộc đụng độ giữa 2 nhóm vũ trang chống đối nhau của Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) - vốn đã bị giải thể hồi năm 2016, làm 48 người thiệt mạng ở vùng Amazon của Colombia. Vụ việc trên xảy ra chỉ vài ngày trước khi cuộc bầu cử tổng thống nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 31/5 tới.



Theo Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez, thời tiết xấu đã khiến nước này không thể triển khai quân đội đến khu vực xảy ra những cuộc đụng độ trên bằng đường không, tuy nhiên quân đội đang tiến đến khu vực trên bằng đường bộ.



Colombia đang chứng kiến làn sóng bạo lực tồi tệ nhất ở nước này trong thập kỷ qua kể từ khi FARC hạ vũ khí vào năm 2016 sau nửa thế kỷ xung đột với chính phủ. Nhiều nhóm vũ trang nhỏ hơn đang tranh giành quyền kiểm soát các khu rừng rậm từng do FARC kiểm soát, cũng như doanh thu từ buôn bán ma túy và khai thác mỏ bất hợp pháp.



Trong những tháng gần đây, Chính phủ của Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại các nhóm vũ trang.

Thượng nghị sỹ cánh tả, hiện đang dẫn đầu cuộc đua tranh cử Tổng thống Colombia, ông Ivan Cepeda tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với các nhóm vũ trang, trong khi các đối thủ cánh hữu của ông lập luận rằng cần phải loại bỏ các nhóm vũ trang bằng giải pháp quân sự.

