Mỹ xác định 2 băng nhóm ma túy lớn nhất Brazil là tổ chức khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 28/5, chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo mở rộng chiến dịch chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia khi quyết định đưa 2 băng nhóm lớn nhất Brazil là Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho vào danh sách Khủng bố Toàn cầu đặc biệt (SDGT), đồng thời dự kiến chính thức xếp cả hai vào danh sách Tổ chức Khủng bố nước ngoài (FTO) từ ngày 5/6 tới.



Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho là hai tổ chức tội phạm có quy mô lớn và bạo lực nhất tại Brazil, với tổng số thành viên ước tính hơn 50.000 người.

Hai băng nhóm này bị cáo buộc liên quan nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng thực thi pháp luật, quan chức nhà nước và dân thường. Hoạt động của Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Brazil mà còn mở rộng ra nhiều nước trong khu vực, liên quan các hoạt động buôn bán ma túy, rửa tiền, buôn lậu vũ khí và tội phạm xuyên quốc gia có tác động trực tiếp tới an ninh của Mỹ.

Washington dự định sử dụng các công cụ pháp lý, tài chính và an ninh hiện có nhằm cắt đứt nguồn tài chính cũng như mạng lưới hoạt động của các tổ chức mà nước này gọi là “khủng bố ma túy.”



Động thái trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Flávio Bolsonaro, con trai cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, tại Washington.

Ông Flávio Bolsonaro cho biết đã trực tiếp đề nghị Mỹ xem Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho là các tổ chức khủng bố. Trong khi đó, chính phủ của Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva phản đối quyết định này, cho rằng Primeiro Comando da Capital và Comando Vermelho là các tổ chức tội phạm có vũ trang chứ không phải các tổ chức mang động cơ chính trị hoặc ý thức hệ theo định nghĩa truyền thống về khủng bố.



Cùng thời điểm, giới chức Brazil đang triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá các mạng lưới rửa tiền nghi có liên quan tới Primeiro Comando da Capital. Các công tố viên cho biết cuộc điều tra đã phát hiện hàng tỷ real được luân chuyển thông qua các công ty công nghệ tài chính và hệ thống doanh nghiệp bình phong.



Trước đó, nhà chức trách Brazil cũng từng thu giữ khoảng 1,2 tỷ real (220 triệu USD) trong một cuộc điều tra liên quan hoạt động rửa tiền của Primeiro Comando da Capital./.

