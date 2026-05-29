Pháp cắt giảm 4 tỷ euro ngân sách để đối phó tác động từ xung đột Trung Đông

Chính phủ Pháp ngày 28/5 đã công bố kế hoạch cắt giảm và đóng băng khoảng 4 tỷ euro (4,56 tỷ USD) ngân sách nhằm đối phó tác động kinh tế ngày càng lớn từ xung đột tại Trung Đông và đà tăng mạnh của giá nhiên liệu.

Theo các biện pháp vừa được Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp công bố, khoảng 847 triệu euro (965 triệu USD) ngân sách năm 2026 sẽ bị hủy hoàn toàn, trong khi 3,2 tỷ euro (3,65 tỷ USD) khác bị đóng băng, ảnh hưởng đến hầu hết bộ ngành, ngoại trừ Bộ Quân lực và Bộ Tư pháp.

Chính phủ Pháp cho biết việc thắt chặt chi tiêu nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông kéo dài đang gây sức ép lớn lên nền kinh tế.

Hồi tháng Tư, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từng ước tính cuộc xung đột này có thể khiến ngân sách Pháp thiệt hại khoảng 6 tỷ euro (6,84 tỷ USD) trong năm 2026. Chính phủ khi đó cam kết sẽ tiết kiệm số tiền tương ứng để bù đắp, thay vì tăng vay nợ.

Theo kế hoạch, khoảng 4 tỷ euro sẽ được tiết kiệm từ ngân sách nhà nước và hơn 2 tỷ euro từ hệ thống an sinh xã hội. Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp khẳng định đang cân đối “từng euro một,” với nguyên tắc mỗi euro thất thu sẽ phải được bù lại bằng một euro tiết kiệm.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Pháp chậm công bố các biện pháp cụ thể đã khiến nhiều nghị sỹ chỉ trích. Họ lo ngại ngân sách đã được Quốc hội thông qua đang bị điều chỉnh mà chưa có trao đổi đầy đủ với Quốc hội, trong khi các khoản hỗ trợ mới có thể khiến nợ công tiếp tục tăng.

Theo các tài liệu gửi Quốc hội ngày 28/5, hệ thống an sinh xã hội của Pháp dự kiến tiết kiệm khoảng 2,2 tỷ euro nhờ quyết định không mở rộng thêm các ưu đãi giảm đóng góp xã hội cho doanh nghiệp, dù mức lương tối thiểu SMIC đã tăng.

Ngoài ra, Chính phủ Pháp cũng chuẩn bị hai sắc lệnh hủy tổng cộng 847 triệu euro ngân sách. Một phần nguồn tiền sau đó sẽ được tái phân bổ để hỗ trợ những nhóm chịu ảnh hưởng nặng bởi giá nhiên liệu tăng cao như nông dân, ngư dân và những người phải thường xuyên di chuyển bằng phương tiện cá nhân.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp, tổng cộng các biện pháp trên có thể giúp tiết kiệm khoảng 6,2 tỷ euro (7,07 tỷ USD) trong năm 2026.

Tuy nhiên, một số kế hoạch cắt giảm ngân sách đã bắt đầu gây tranh cãi, đặc biệt là việc giảm mạnh quỹ hỗ trợ đào tạo nghề.

Hiệp hội các vùng của Pháp cảnh báo khoản hỗ trợ này có thể bị cắt từ 134 triệu euro xuống còn 33 triệu euro, qua đó ảnh hưởng tới đầu tư cho các trung tâm đào tạo nghề cũng như chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp cảnh báo tác động tài chính từ xung đột Trung Đông có thể còn nghiêm trọng hơn nếu căng thẳng kéo dài.

Một số nghị sỹ đối lập dự báo tổng thiệt hại có thể lên tới 10 tỷ euro (11,4 tỷ USD), đồng nghĩa Pháp có thể phải tiếp tục cắt giảm chi tiêu trong thời gian tới./.

