Thế giới

Châu Âu

Thụy Sĩ: Tấn công bằng dao tại ga tàu, 3 người bị thương

Một người đàn ông 31 tuổi đã bị bắt sau vụ tấn công bằng dao tại ga tàu Winterthur, gần Zurich, khiến 3 người bị thương; lực lượng chức năng Thụy Sĩ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đài Trang
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)
Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 28/5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur, gần thành phố Zurich của nước này, khiến 3 người bị thương.

Thông báo cho biết vụ việc xảy ra khoảng 8h30 (giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Việt Nam). 3 người bị thương, đều là công dân Thụy Sĩ, đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát Thụy Sĩ, nghi phạm là công dân nước này, 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn "Allahu Akbar!" ("Thượng đế vĩ đại nhất") khi chạy trước nhà ga.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ gây án./.

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNA)

Mỹ: Tấn công bằng dao làm 4 người thiệt mạng

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pierce đã nhận được báo cáo về việc một người đàn ông, được cho là vi phạm lệnh cấm tiếp xúc, đang ở bên ngoài một ngôi nhà và bắt đầu tấn công người khác bằng dao.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thụy Sĩ #tấn công bằng dao #ga Winterthur #nghi phạm #điều tra Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất xe ôtô ở Đức. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Khủng hoảng kép đe dọa đầu tàu kinh tế châu Âu

DIHK đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Đức năm 2026 từ mức 1,0% xuống còn 0,3%, phù hợp với xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt của nhiều tổ chức và viện nghiên cứu kinh tế uy tín khác.

Trụ sở ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

ECB họp khẩn về mô hình AI Claude Mythos

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ngân hàng thuộc ECB, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình khi tốc độ tấn công của tội phạm công nghệ nhờ sự trợ giúp của AI đang diễn ra theo từng phút.