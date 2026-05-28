Thụy Sĩ: Tấn công bằng dao tại ga tàu, 3 người bị thương

Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết ngày 28/5, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại ga tàu Winterthur, gần thành phố Zurich của nước này, khiến 3 người bị thương.

Thông báo cho biết vụ việc xảy ra khoảng 8h30 (giờ địa phương, tức 13h30 theo giờ Việt Nam). 3 người bị thương, đều là công dân Thụy Sĩ, đã được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm đã bị bắt giữ.

Theo cảnh sát Thụy Sĩ, nghi phạm là công dân nước này, 31 tuổi. Truyền thông địa phương đưa tin đối tượng đã hô lớn "Allahu Akbar!" ("Thượng đế vĩ đại nhất") khi chạy trước nhà ga.

Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra động cơ vụ gây án./.

