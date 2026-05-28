Xe điện tạo động lực tăng trưởng cho thị trường ôtô châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thị trường ôtô Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận tín hiệu phục hồi trong 4 tháng đầu năm 2026, nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với xe điện tại nhiều thị trường lớn, cùng sự hỗ trợ từ các chương trình khuyến khích mua xe và ưu đãi thuế của chính phủ các nước.



Ngày 27/5, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho biết gần 3,8 triệu ôtô đã được bán ra tại EU trong 4 tháng đầu năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực quan trọng đến từ xu hướng người tiêu dùng chuyển sang xe điện, trong bối cảnh các nước châu Âu tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông.



Xe điện hiện chiếm 19,7% thị phần ôtô mới tại EU, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số xe điện tăng ở hầu hết các thị trường châu Âu, ngoại trừ Hà Lan, nơi ghi nhận lượng xe điện bán ra giảm.

Các chương trình hỗ trợ mua xe của chính phủ cùng các chính sách ưu đãi thuế được đánh giá là nhân tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu, nhất là trong bối cảnh giá xe điện vẫn cao hơn so với nhiều mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.



Xe hybrid (lai xăng - điện) tiếp tục là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường ôtô mới của EU, với thị phần 38,2%. Điều này cho thấy nhiều người tiêu dùng châu Âu vẫn lựa chọn các dòng xe chuyển tiếp, kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện, thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện thuần túy.



Ngược lại, ôtô sử dụng hoàn toàn động cơ xăng hoặc diesel tiếp tục mất sức hút. Hai nhóm xe này hiện chỉ còn chiếm tổng cộng 30,2% thị phần, giảm gần 8 điểm phần trăm so với một năm trước.

Diễn biến này phản ánh sức ép ngày càng lớn từ các quy định khí thải, xu hướng tiêu dùng xanh và chính sách hạn chế phương tiện phát thải cao tại nhiều nước châu Âu.



Về doanh nghiệp, Tập đoàn ôtô Volkswagen tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường châu Âu, với doanh số tăng 2,9% kể từ đầu năm. Tập đoàn ôtô Stellantis, sở hữu các thương hiệu Opel, Peugeot và Fiat, đạt mức tăng 7,8%, qua đó đứng thứ hai với thị phần 17,1%.



Trong khi đó, các hãng Renault, Toyota và Hyundai ghi nhận kết quả kém thuận lợi hơn. Đáng chú ý, một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc như Chery và BYD đạt mức tăng trưởng ba chữ số, dù quy mô doanh số tại châu Âu vẫn còn tương đối thấp.



Diễn biến trên cho thấy xe điện đang trở thành một trong những động lực chính giúp thị trường ôtô châu Âu phục hồi, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh giữa các nhà sản xuất truyền thống của châu Âu, các tập đoàn quốc tế và những thương hiệu mới nổi từ Trung Quốc./.

